22.01.2017 20:10:08

Musul'da bir mahalle daha DEAŞ'tan kurtarıldı

Irak Ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'un El Arap Mahallesi'nde denetimi sağladı

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Irak Ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'un El Arap Mahallesi'nde denetimi sağladı. Güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen mahallenin doğusunda bulunan iki mahallede ise çatışmalar şiddetlendi.Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre, Irak Ordusu 3 günlük bir çatışmanın ardından Musul'un kuzeydoğusundaki El Arap Mahallesi'nde kontrolü akşam saatlerinde ele geçirdi. Güvenlik güçleri kontrol altına aldığı mahallelerde öncelikle bomba araması yaptı. Ele geçirilen mahallede teröristlere ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği öğrenildi.DOĞU YAKASINDA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİGüvenlik güçleri, ele geçirdiği El Arap Mahallesi'nin doğu yakasındaki Reşid ve Melay Mahalleleri'nde ise teröristlerle çatışmaya girdi. Çok sayıda zırhlı aracın konuşlandırıldığı bölgede patlamaların yaşandığı bildirildi. Öte yandan iki mahallede bulunan bazı mevziler ise koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca vuruldu.Bölgede çatışmalar sürüyor.(Burak Emek / İHA)