06.02.2017 10:28:48

Musul'da 13 sağlık merkezi açıldı

Irak'ın Musul kentinin IŞİD'den kurtarılan bölgelerinde 13 sağlık merkezi açıldı

Irak'ın Musul kentinde kurtarılan bölgelerde dün açılan kan hastalıkları hastanesiyle birlikte şuana kadar 13 sağlık merkezinin açıldığı bildirildi.

Ninova İl Konseyi üyesi Husam Abbar yaptığı açıklamada, "Musul'un doğusunda kurtarılan bölgelerde şu ana kadar 12 sağlık merkezi açılmıştı. Dün İbnül Esir Kan Hastalıkları Hastanesi'nin açılmasıyla bu merkezler daha da güçlendirilmiş oldu." dedi.

50 BİNİ AŞKIN KİŞİ EVLERİNE DÖNDÜ

Abbar, tüm sağlık merkezlerinin uzman ekiplerin yanı sıra tıbbı teçhizat ve ilaçla donatıldığını aktardı.

Öte yandan yerel kaynaklar, 50 bini aşkın göçmenin kaldıkları kampları terk ederek kurtarılmış bölgelere geri döndüğünü ifade etti. Göçmenlerin tamamının evlerine dönmesi için enkaz kaldırma, elektrik ve su bağlantılarının yeniden kurulması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

IŞİD SALDIRILARINDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ayrıca kentte, IŞİD tarafından düzenlenen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Terörle Mücadele Birimi Güçlerinde görevli binbaşı İsmail Kemal yaptığı açıklamada, IŞİD mensuplarının kentin kuzeyindeki Er-Raşidiyye bölgesinde insani yardımların teslim alındığı sırada Türkmen sivilleri hedef alan saldırı düzenlediğini belirtti.

Kemal, IŞİD'in düzenlediği roket saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Musul Emniyetinde görevli yüzbaşı Ahmed Ayid, Musul'un doğusunda yer alan kurtarılmış Sümer Mahallesi'ne IŞİD mensuplarının düzenlediği roket saldırısında 1 askerin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını söyledi. Ayid, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

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