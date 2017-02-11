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Müsteşar Yardımcısı Arat, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' Programı Kapsamında Bilecik'te
11.02.2017 13:15:39

Müsteşar Yardımcısı Arat, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' Programı Kapsamında Bilecik'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, Bilecik'te düzenlenen 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programına katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat, Bilecik'te düzenlenen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programına katıldı.

Arat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya'dan duyurduğu "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında Bilecik'te ziyaretlerde bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kürşat Arat'a Bilecik'teki temaslarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Muhittin Şahin, Bilecik Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ayhan Tozan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bilecik İl Müdürü Adem Bedir de eşlik etti.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) bir basın açıklaması yapan Arat, bu programla ilgili olarak, "Söylediğim gibi çalışma hayatında milli seferberlik 6 Ocak 2017 tarihinde Sayın Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu tarafından Konya'da başlatıldı. Bu kapsamda bundan itibaren neredeyse Şubat'ın yarısına kadar geldik. Her hafta 10'ar kişilik gruplar halinde oluşturulmuş bürokratlarımız Türkiye'nin dört bir yanına dağılarak burada Bilecik'te yaptığımız toplantıların benzerlerini gerçekleştiriyoruz. Bu hafta sonu itibariyle tamamladığımız ziyaretlerde Bilecik'le birlikte 60 ili ziyaret etmiş bulunmaktayız" dedi.

"Toplantıların esas amacı istihdama verdiğimiz teşvikler konusunda fikir alışverişinde bulunmak"

Mart ayının başına kadar da 81 ili tamamlayarak çalışma hayatında milli seferberliği tamamlanmış olacaklarını belirten Arat, "Size kısaca bu toplantıları neleri içerdiğini ve ne amaçla gerçekleştirildiğini anlatmak istiyorum. Bir kez yaptığımız toplantıların esas amacı paydaşlarımızla bir araya gelerek istihdama verdiğimiz teşvikler konusunda fikir alışverişinde bulunmak. Yeni ortaya koyduğumuz istihdam paketlerine ilişkin bilgi vermek. Alacağımız tedbirlerde işverenlerimizin ve işçilerimizin bize aktardığı problemler öneriler çerçevesinde uygulamalarımızı geliştirmek. Seferberliğin başlangıç noktası son zamanlarda yaşamış olduğumuz işsizlik oranlarında bir artış ve büyüme oranlarındaki bir yavaşlamayla kendisini gösteren ekonomik durumdaki değişim olmuştur. Buna Bakanlığımız ve gene hükumetimizin çeşitli birimleri bir proaktif çözüm bulmak üzere tedbirler bütünü ortaya koydular. Bu tedbirlerden en önemlisi belki Bakanlığımızı ilgilendiren iki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın TOBB'da yaptığı iş adamlarımızla gerçekleştirdiği toplantı sonrasında açıkladığı istihdam paketidir" diye konuştu.

"500 binlik kotanın 100 bini de özel politika gerektiren gruplara tahsis edilmiştir"

Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek toplantı ile bu istihdam paketlerinin detaylarını paylaşacaklarını belirten Kürşat Arat, "Bazı uygulamaya ilişkin taleplerin hayata geçirilmesi konusunda fikir alış verişinde bulunacağız. Bunun temel taşlarını anlatacak olursak zaten İŞKUR'umuzun uygulamakta olduğu bir İş Başı Eğitim Programında faydalanacak kişi sayısı ciddi oranda arttırılmıştır. 500 bin kişiye İş Başı Eğitim Programları çıkartılmıştır. Bu İş Başı Eğitim Programları sanayimizin hizmetler sektörünün yoğunlukla kullandığı bir program olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu program çerçevesinde 500 binlik kotanın 100 bini de özel politika gerektiren gruplara tahsis edilmiştir. Yani bunu açacak olursak bu 500 binin 100 binlik kısmının 50 bini kadınlara, 40 bini engellilere, 10 bini de eski hükümlülere tahsis edilmiştir. 3 ay süresince uygulanacak programlardan 500 bin kişinin faydalanmasını ön görüyoruz. Bu devam eden programa açıklanan ek program ise bir istihdam teşvikini gerçekleştirmektedir ki bu ciddi bir teşvik olarak görülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"Bunun çok önemli bir teşvik olduğunu düşünmekteyiz"

Bu paket ile programdan faydalanması ön görülen kişi sayısının 1,5 milyon olduğunu aktaran Müsteşar Yardımcısı Arat, şöyle devam etti:

"Bu 1,5 milyon kişi ki bunun 500 binini ilk İş Başı Eğitim Programından faydalananlar da bir kısmını faydalanma imkanına sahiptir. Birinden faydalanan diğerinden faydalanma imkanından muaf bırakılmamıştır. Çalıştırdıkları 2017 yılı boyunca 31 Aralık 2017 sonuna kadar çalıştırdıkları her ek istihdam için devlete ödemiş oldukları primler, sigorta primleri, işsizlik sigorta primleri ve vergilerin tamamı devlet tarafından karşılanacaktır. Bunun çok önemli bir teşvik olduğunu düşünmekteyiz. Bunun da yoğun olarak kullanılmasını beklemekteyiz. Asgari ücretle çalışan bir işçinin iş verene maliyeti net asgari ücretle sınırlı kalacaktır. Yani bin 404 lira olarak bunu söylüyoruz. Üstünde kalan kısım yani 5 puanlık prim teşvikinden faydalanmayan kişiler için 2 bin 177 liraya kadar olacak kısım ki bu 773 liralık bir kısım devlet tarafından karşılanacaktır. Bu istihdam hayatında yeni istihdamı büyük oranda teşvik etmesini bekliyoruz. Bu programlardan faydalanma ileri tarihlerde başlayacak şekilde de yapılmamıştır. Söylediğim gibi proaktif yaklaşım anında hızlı bir müdahale etme gereğini ortaya koymaktadır."

"Ekonomik anlamda düzlüğe çıkacağımızı bu dalgalı süreci atlatabileceğimizi değerlendirmekteyiz"

Bu programlardan faydalanma tarihinin 1 Şubat 2017 olduğu anlatan Arat, açıklamasına şu şekilde son verdi:

"Şuanda 1 Şubat itibariyle istihdama yeni katılmış kişilerin geçmişe yönelik olarak da yani Şubat başından itibaren de bu teşviklerden faydalanabilme imkanları doğacaktır. Bu sebeple önemli bir tedbir olduğunu düşünüyoruz. İşsizlik oranları 11.8'e çıkmış durumdaydı. İşverenlerimizin de bir anlamda taşın altına elin koymalarında ki bu yaklaşımı TOBB Toplantısında tamamı sergilemiş durumdadır. Ekonomik anlamda düzlüğe çıkacağımızı bu dalgalı süreci atlatabileceğimizi değerlendirmekteyiz. Dediğimiz gibi bu çerçeve de toplantılar gerçekleştireceğiz. Bilecik'te yapacağımızı toplantılar Sanayi ve Ticaret Odasıyla yapılan toplantı sonrasında Organize Sanayi Bölgesi'ne giderek orada da iki tane fabrikamızı ziyaret edeceğiz. Orada da İş Başı Eğitim Programından faydalanan fabrikalardan birisi onların doğrudan üretim hattındaki sıkıntılarını dinleyip çalışma hattındaki tedbirlerimizi ne şekilde alacağımızı değerlendireceğiz. Öğlen de yine işçilerimizle yani bizim paydaşımız olanlarla ki toplum yararına çalışanlar İş Başı Eğitim Programında faydalananlarla birlikte bir öğlen yemeği gerçekleştireceğiz."

"Uzun süredir ekonomik durum ve istihdam hep gündemimizdeydi"

Bilecik Valisi Süleyman Elban da, toplantının önemine değindi. Elban, "Zaten uzun süredir ekonomik durum ve istihdam hep gündemimizdeydi. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talimatları ile birlikte artık bir seferberlik bu konuda yoğun bir çalışma dönemi başladı. Bakanlığımızın temsilcileri de bu kapsamda illerimizi geziyorlar. Kendileri ilan edilen programla ilgili gerekli açıklamalarda bulunuyorlar hala gerekli incelemeleri değerlendirmeleri yapıyorlar ve bu seferberliğin en önemli taraflarından biri olan da Sanayici ve İş adamlarımızla ve diğer ekonomik aktörlerimizle de karşılıklı değerlendirme ve istişarede bulunuyorlar. Kıymetli misafirlerimiz ilimizde kendileri şuana kadar belli bir değerlendirme yaptılar" şeklinde konuştu.

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