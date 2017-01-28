28.01.2017 15:40:34

Müsteşar Erdem, 'torun bakan büyükanne' projesiyle ilgili konuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, torun bakan büyükannelere maaş projesinin kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem, torun bakan büyükannelere maaş projesinin kısa sürede hayata geçirileceğini açıkladı.Müsteşar Ahmet Erdem, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında geldiği Amasya'da bakanlık bürokratlarıyla birlikte ziyaret ettiği SGK İl Müdürlüğünde İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel'den bilgiler aldı. Burada düzenlediği basın toplantısında torun bakan büyükannelere maaş projesiyle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplayan Müsteşar Erdem, kamuoyunda çok güzel geri dönüşleri aldıkları projenin kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi. Erdem, "Önümüzdeki günlerde inşallah bütün çerçevesi belli olacak ve milletimizle, vatandaşlarımızla paylaşacağız. Projeyi kısa dönemde ve kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.Dedeler de alacakÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun söz konusu proje kapsamındaki maaş oranıyla ilgili açıklamasını hatırlatıp mevzuat çalışmalarının sürdüğüne değinen Erdem, emekli bir gazetecinin dedelere de aynı desteğin verilmesini istemesini üzerine verdiği yanıtta "Babaanneye verildiği zaman dedeler zaten otomatikten almış oluyor" ifadelerini kullandı.