11.02.2017 23:31:57

Müşteri gibi binip taksiciyi soydular

Müşteri kılığında taksiye bindiler, taksicinin neyi varsa alıp gittiler

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Müşteri kılığında taksiye bindiler, taksicinin neyi varsa alıp gittiler.Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletinde kaydedilen görüntülerde, taksiye müşteri gibi iki kişinin bindiği görülüyor.Bir süre ilerledikten sonra şahsılardan biri silahını çekerek taksicinin başına dayıyor.Şoförün cüzdanını ve araçtaki nakit paraları alan soyguncular, taksinin anahtarlarını da alarak araçtan iniyor.20 yılı aşkın süredir taksicilik yaptığı öğrenilen talihsiz adam büyük korku yaşarken soygun anı araç kameralarınca anbean kaydediliyor.