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Mustafa Şentop: 'Vesayet tartışması ortadan kalkacak'
18.02.2017 17:43:18

Mustafa Şentop: 'Vesayet tartışması ortadan kalkacak'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yeni sistemle vesayet tartışmasının ortadan kalkacağını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yeni sistemle vesayet tartışmasının ortadan kalkacağını söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığının Merinos AKKM'de düzenlediği 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' isimli programda konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'deki sistemi sürücü adaylarının kullandığı otomobillere benzeterek, "Dışarıdan normal gözüken bu aracın içinde, dizaynında bir farklılık var. Sağ tarafta eğitmen oturuyor, onun oturduğu yerde aracı kumanda edeceği mekanizmalar var. Sol taraftaki aday sürücü aracı normalde kullanıyor. Fakat sağdakinin kanaatine göre yanlış, hızlı gidiyor veya yoldan çıkmışsa sağdaki müdahale ediyor. Bu müdahaleler bazen soldakinin fark etmeyeceği incelikte de olabilir. Bazen onun da fark edebileceği boyutta, bazen de tamamen soldaki sürücüyü devre dışı bırakarak aracın bütün kumandasını eline alabilir" dedi.

Şentop, "Soldaki aday sürücü siyasetçi, seçilmiş iktidardır. Millet onu getiriyor, bu arabayı sen kullan diyor. Ama sağda da bir adam var, işte o seçilmemiş iktidar. Kendilerine göre yanlış yaptığını düşünürse seçilmişe müdahale ediyor, bazen onu devre dışı bırakıyor arabadan atıyor. 12 Eylül 1980 yılında olduğu gibi. İşte vesayetçi sağdaki adam. Sağdaki adamı biz aşağı attık. Fakat sağ taraftaki mekanizma duruyor. Sağ tarafa bir adam oturursa eğer, aracı kumanda edebilecek mekanizmalara sahip olacak. Nitekim 15 Temmuzda yaşadığımız şey, yine bir vesayetçi anlayışın sağdan kapıyı açıp, arabanın sağ tarafına oturma teşebbüsüdür. Çünkü biliyor ki oraya otururlarsa araca istikamet verebilirler. Yapılması gereken nedir? Bizim tezimize göre Türkiye'nin yeni bir anayasa yapması lazım" diye konuştu.

Türkiye'nin trafikte normal seyreden araçlar gibi olması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Aday sürücüleri için eğitim verilen aracı kenara bırakalım. Esas hedefimiz budur. Bunun yapabilmemiz için mecliste daha güçlü bir çoğunluğa sahip olmak lazım. Olmadı. Peki o zaman ne yapmalıyız? O zaman yapacağımız en temel şey, o sağ tarafta kumanda edebilecek mekanizmaları söküp atmaktır. 16 Nisanda oylayacağımız 19'uncu anayasa değişikliği teklifi budur. Aracın sağ tarafında araca kumanda veren o mekanizmaları söküp atmak. Bunun yaptıktan sonra aracın sağına kim oturursa otursun vesayet tartışması ortadan kalkacaktır" ifadelerini kullandı.
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