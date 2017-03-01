01.03.2017 18:09:26

Mustafa Hasanoğlu toprağa verildi

Batı Trakya davasının yılmaz savunucularından olan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu'nun dün vefat eden babası Mustafa Hasanoğlu dualarla toprağa verildi.

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Batı Trakya davasının yılmaz savunucularından olan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu'nun dün vefat eden babası Mustafa Hasanoğlu dualarla toprağa verildi.Bir süredir hastanede tedavi gören 74 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa Hasanoğlu için Çekirge 1.Murat Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ak Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, sevenleri ve yakınları katıldı.Hasanoğlu, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.