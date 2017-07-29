29.07.2017 15:20:17

Mustafa Denizli: Milli takım için teklif gelirse...

Milli Takım'da Fatih Terim'in yerine gelmesi muhtemel gözüken en büyük adaylardan gösterilen Mustafa Denizli, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cnn Türk'te Haftasonu programında Hakan Çelik'in programına konuk olan Mustafa Denizli, "Milli Takım için teklif gelmedi. Gelirse oturur konuşuruz." dedi.

Mustafa Denizli'nin açıklamaları şu şekilde:



"TERİM SAHA DIŞI YÜZÜNDEN..."

"Milli Takım'dan henüz bir teklif gelmedi. Ancak burası reddedilemeyecek teklifler kategorisindedir. Fatih Terim çok iyi kalpli bir insan ancak çabuk sinirlenen bir karaktere sahip... Şu anda çok üzerine gidiliyor. Saha dışında yaşanan olaylardan dolayı Milli Takım'ı bırakmak zorunda kaldı."



"ARDA ÇİN'İ REDDETTİ"

"Arda Turan, bir abisiyle yaşamaması gereken bir olay yaşadı. Hata tabii ki... Ancak anlık sinirlenmeler olabiliyor. Çin'den büyük teklif aldı. Ben onunla Barcelona'da kısa süre önce birlikteydim. Barcelona'dan ayrılmamasını söyledim. Bir Çin takımı ona Barcelona'da kazandığının 2-3 katını önerdi ama Arda reddetti."