SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Mustafa Denizli ilk maçına çıkıyor
23.02.2017 15:00:49

Mustafa Denizli ilk maçına çıkıyor

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, bu hafta oynanacak olan Ümraniyespor karşılaşması ile takımın başında ilk maçına çıkacak

Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, bu hafta oynanacak olan Ümraniyespor karşılaşması ile takımın başında ilk maçına çıkacak.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesislerindeki basın toplantısı, antrenman sonrası yapıldı. TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan ve golsüz berabere sonuçlanan Elazığspor maçı ile 22. haftada Eskişehirspor'un evinde Ümraniyespor'u ağırlayacağı karşılaşmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Denizli, "Elazığ maçından önce sizlerle görüşme imkanımız olmadı. İlk maçımızı oynadık, tahminimin gerisinde bir görüntü verdik. Bu görüntüye rağmen bir puan aldık. Bu hafta Ümraniyespor maçı ile taraftarımızla buluşacağız. Bu maç benim için de önemli ve heyecanlı olacak. Sakatlıklar oluyor. Fakat bizim için bunlar büyük problemler değil. Tabii her teknik adam oyuncularının sağlıklı olmasını ister. Buraya ne için geldiğimi biliyorum. Hiçbir koşul olmadan bu çalışmayı kabul ettim. Önümüzde bir yol haritası var. Benim ve şehrin beklentileri var. Biz bunları öyle ya da böyle gerçekleştireceğiz. Tabii belki puan kayıpları da olacak ama bu kayıplar bizi yolumuzdan etmeyecek. Bir hedef için buraya geldim. Yıllar sonra hepimiz bu hedefi yakalayacağız. Sıkıntılı günler geçirebiliriz ama mutlu günlerimiz daha fazla olacaktır. Taraftarımız bu hafta stattan mutlu ayrılmak istiyor. Her sınavın kendi içinde zorlukları vardır. Önemli olan bu zorlukları aşıp başarılı olmaktır. Taraftarımızı mutlu bir şekilde evlerine göndermek de bizim görevimiz. Takımdan memnunum. Hergün daha fazla iyi olmak için çalışacağız" dedi.

"KÖTÜ GÖZLEMİMİ İNŞALLAH SON KEZ GÖRMÜŞÜMDÜR"

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor oynanacak Ümraniyespor maçı ile takımın başında sahaya çıkacağını belirten Denizli, "Bu hafta takımın başında olacağım. Stada takımımla beraber çıkacağım. Elazığ maçında çok fazla gözlem yapamadım. Kötü bir oyundu. Farklı nedenler olabilir. Neticede görüntüsü hoş olmayan bir tablo çıktı. Mücadele olarak bir adım daha iyiydi ama yeterli değildi. Futbolda tatmin olmak yoktur. Her zaman bir adım fazlası vardır. Futbolcu kadrom ve çalışanlarımız ile aynı dili konuşmamız için az bir süremiz var. Bu kötü gözlemimi son defa inşallah Elazığ'da görmüşümdür. Zaman zaman bunlar olabilir ama sezon bütününde bunları inşallah görmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"ALPAY ÖZALAN İYİ BİR TAKIM BIRAKMIŞ"

Geçmişte kazandığı kupalara bir yenisini eklemek istediğini aktaran Mustafa Denizli, Eskişehirspor eski teknik direktörü Alpay Özalan'a da teşekkür etti. Alpay Özalan'ın kendisine iyi bir takım bıraktığını açıklayan Denizli, "Geriye dönüp baktığım zaman mutlu olabileceğim bir tablo var. Bunun içerisinde lig, kupa, turnuva şampiyonlukları, Avrupa defterini açtığımız zaman ülkemiz için yaptığımız iyi çalışmalar var. Yeni statta Eskişehirspor'un başında biri olarak Allah inşallah bize şampiyonluk yaşatır. Zor bir ligdeyiz, iyi rakiplerimiz var. Söylenen kupaların yanına inşallah yeni bir kupa koyarız. Eskişehirspor taraftarı iyi bir takım, yenilgiyi kabullenmeyen bir takım izleyecek. Teknik kadroyu yeni oluşturuyoruz. Tüm teknik adamlık yaşamım boyunca, yanımda görev yapan arkadaşlarım meslek hayatına yeni başlamış insanlardan oluştu. Burada da öyle bir arkadaşımla başlıyorum. Tam oluşmadı ama oluşturuyoruz. Muhtemelen hafta başında kadro tamamlanmış olacak. Hocamız da bize sağlıklı bir takım bırakmış. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Bizde üzerine koymaya çalışacağız" diye konuştu.

(Kadir Çetin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak / İHA)
    YORUM YAZ
TSK ve ÖSO El Bab ilçe merkezinde!
1 Milletvekili kaç kişiyi temsil ediyor?
MHP'den raportöre: Ya evlenelim ya da...
'Musul Havalimanı, IŞİD'den alındı'
'Semih Terzi'ye kelime-i şehadet getirtmeye çalıştılar'
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
İsrail'in Gazze'ye sokmadığı AP heyeti: Ne saklıyorsunuz?
Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Uluslararası Af Örgütü, 2016 Yıllık Raporunu yayınladı
Genelkurmay’dan ‘arsa’ açıklaması
'Evetler en az yüzde 53'
Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ mektubu
'Suriyelilere vatandaşlık verilmeye başlandı'
Yılanı yemeye çalışırken canından oluyordu!
'Hanımını getirip yardımcısı yapmasını...'
'Referandum iptal edilebilir'
Daha fazla Astana...
Danimarka'dan IŞİD mensuplarına işsizlik maaşı
Trump'a soruşturma açılması istendi
23 Şubat 2017 gazete manşetleri
Arap sokağı ile ilişkiler nasıl gidiyor?
Gülen'in darbe talimatını verdiği tarih belirlendi iddiası
Hangi ilde kaç bin Suriyeli yaşıyor?
FED'den faiz açıklaması
Vergi ve KDV'de önemli değişiklik
'FETÖ okullarının amacını 15 Temmuz'da gördük'
'FETÖ okullarının amacını 15 Temmuz'da gördük'
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, FETÖ'ye ait okulların hangi amaçlarla hizmet ettiğinin 15 Temmuz'da görüldüğünü söyledi.
23.02.2017 14:36:05
Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı
Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı
Yüksekdağ, PKK propagandası yapmak ve bütünlüğü bozmaya çalışma gerekçeleri ile yargılanıyor. 
23.02.2017 14:34:24
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı yakalandı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı yakalandı
Akçakale ilçesinden yasa dışı yollarla yurda girmek isteyen PKK mensubu engellendi.
23.02.2017 14:21:35
Bakanlıktan “kamuda performans sistemi” açıklaması
Bakanlıktan “kamuda performans sistemi” açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni sistem ile kamu personelinin çalışma güvencesinin daha da güçlendirildiğini belirtti.
23.02.2017 14:05:43
Hükümlülerden cami temizliği
Hükümlülerden cami temizliği
Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, örnek bir projeye imza atarak, haklarında kamu hizmeti yükümlülüğü verilen hükümlülerle birlikte cami temizliğini üstlendi.
23.02.2017 13:44:33
Duvar krizinin ardından Trump yönetiminden Meksika'ya ilk ziyaret!
Duvar krizinin ardından Trump yönetiminden Meksika'ya ilk ziyaret!
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ve İç Güvenlik Bakanı Kelly, ABD Başkanı Trump’ın ‘sınıra duvar’ vaadi nedeniyle ilişkilerin gerildiği Meksiya’ya gitti.
23.02.2017 13:33:40
Milli Eğitim’den dolandırıcılık uyarısı!
Milli Eğitim’den dolandırıcılık uyarısı!
Milli Eğitim Bakanlığı, kadro için para talep edenler konusunda 81 il valiliğini uyardı.
23.02.2017 13:31:07
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Erbakan Hocaya git, istifa etmesini söyle'
'Erbakan Hocaya git, istifa etmesini söyle'
'Referandum iptal edilebilir'
'Referandum iptal edilebilir'
Afganistan, ülkedeki 'erkek çocuk istismarı'na karşı harekete geçiyor
Afganistan, ülkedeki 'erkek çocuk istismarı'na karşı harekete geçiyor
Menfez paşası Zekeriya Kuzu domuzlarla mı kaldı?
Menfez paşası Zekeriya Kuzu domuzlarla mı kaldı?
Şii lider Sadr'dan IŞİD sonrası Musul planı
Şii lider Sadr'dan IŞİD sonrası Musul planı
Dolar kritik noktaya indi
Dolar kritik noktaya indi
Fransız gazeteci Erdoğan'a büyük destek
Fransız gazeteci Erdoğan'a büyük destek
Vergi ve KDV'de önemli değişiklik
Vergi ve KDV'de önemli değişiklik
Hangi ilde kaç bin Suriyeli yaşıyor?
Hangi ilde kaç bin Suriyeli yaşıyor?
Arap sokağı ile ilişkiler nasıl gidiyor?
Arap sokağı ile ilişkiler nasıl gidiyor?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları