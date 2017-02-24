24.02.2017 18:23:22

Mustafa Denizli'den Başkan Ünlü'ye ziyaret

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü'yü makamında ziyaret etti.

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Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü'yü makamında ziyaret etti.Eskişehirspor Teknik Direktörlüğüne getirilen Mustafa Denizli, gerçekleştirdiği ziyarette, AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü ile birlikte AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata ile bir süre sohbet etti. AK Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü ve Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yeni görevlerinde başarılar dilediler.