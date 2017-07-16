16.07.2017 14:51:37
Mustafa Altıoklar Almanya'ya kaçtı
15 Temmuz'u aşağılayan yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı fakat Altıoklar'ın Almanya'ya gittiği öğrenildi.
15 Temmuz destanına hakaret eden yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında gözaltı kararı verildi.
Fakat Altıoklar'ın bir ay önce Almanya'ya gittiği ortaya çıktı.
HAKARETLER SAVURDU
Mustafa Altıoklar, "Mestanlara destan yazmışlar. Görgüsüz, kültürsüz hodüklerin çakma destanı. Linç ettiniz gariban çocukları, bir manyağı sultan kılmak için."sözleriyle büyük tepki toplamıştı.