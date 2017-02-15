15.02.2017 14:38:42

Mustafa Akıncı: Enosis kararı düzeltilmezse müzakereler anlamsız hale gelir

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 'Rum Meclis kararı düzeltilmezse, bundan sonraki müzakere sürecini anlamsız hale getirecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dayanışma Hareketi üyesi Fezel Nizam ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. AA'nın haberine göre kabulde konuşan Akıncı, Rum meclisinin Enosis referandumunun Rum okullarında kutlanması yönünde aldığı kararını önemsizleştirilmek için girişimde bulunduğuna işaret ederek bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Akıncı, Rum meclisinin kararının Kıbrıs Türk toplumunda infiale neden olduğunu ve güvensizlik yarattığını söyledi.

Kıbrıs'ta devam eden müzakere sürecinde güven arttırıcı önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ve güveni erozyona uğratacak davranışlardan sakınılması gerektiğine dikkati çeken Akıncı, Rum Meclisinin aldığı karara Rum lider Nikos Anastasiadis'in Demokratik Seferberlik Partisinin (DİSİ) de destek çıkmasının kabul edilecek bir yanının olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderin bu kararın iptal edilmesi konusunda bir an önce adım atması gerektiğini belirterek, “Bu karar iptal edilmelidir. Çünkü bu kabul edilebilecek bir davranış değildir. ELAM küçük bir parti olmasına rağmen, büyük parçayı peşinden sürüklemiştir. Tıpkı Birleşik Krallık'ta çok küçük bir partinin başlattığı AB'den ayrılma, Brexit olayını meclisin büyük çoğunluğunun onaylama noktasına geldiği gibi. Dolayısıyla biz bu konuyu hafife almadık, hafife alma niyetinde de değiliz. Rum Meclis kararı düzeltilmezse, bundan sonraki müzakere sürecini anlamsız hale getirecek" diye konuştu.

Güven artıcı önlemler çerçevesinde mobil telefonların Kıbrıs'ın her iki tarafında da kullanılabilir olmasını öngören çalışmaların Rum tarafındaki bir yasa gerekçe gösterilerek uygulanamadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Güney'de meclis bunun için çalışmalıdır. İki toplumun mobil iletişimine yardımcı olunacağına meclis böyle bir karar alıyor" şeklinde konuştu.

Genç kuşakların Kıbrıs'ta huzur ve barış içinde yaşamalarını sağlamanın görevleri olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, federal bir çözüm doğrultusunda hareket etmenin temel hedefleri olduğunu ancak son yaşanan olayın müzakere sürecine ciddi bir darbe vurduğunu ifade etti.



ENOSİS

Enosis referandumu, Başpiskopos Makarios'un 1950 yılında göreve gelmesinin ardından yapılmış, Rumların yüzde 96'sı Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına destek vermişti. Rum Meclisi, 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören Enosis referandumunun yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar almıştı.

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