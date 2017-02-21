21.02.2017 20:33:03

Müslüman yolcu uçaktan indirildi

İngiliz vatandaşı Müslüman öğretmenin New York uçağından indirildiği ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Galler'de öğretmenlik yapan 25 yaşındaki Miah geçen hafta bir okul gezisi kapsamında Reykjavik'ten ABD'ye uçmaya hazırlanırken, havalimanında önce giysileri çıkarılarak arandı, daha sonra da uçaktan indirildi.

Uçaktaki diğer yolcuların, öğrencilerinin ve meslektaşlarının önünde mahcup duruma düştüğünü anlatan Muhammed Juhel Miah, kendisine "suçlu" muamelesi yapıldığını söyledi.

"Bu hiç kimsenin başına gelmemeli." diyen Miah, "Bütün kurallara uydum, doğru kutucukları işaretledim ama yine de suçlu muamelesi yaptılar. Sabıkam yok. Asla belaya bulaşmadım. Şoke oldum, bunun olduğuna inanamadım. Kendimi güçsüz hissettim. Hedefteydim ama buna karşı hiçbir şey yapamıyordum." diye konuştu.

"Bu olaya getirebildiğim tek açıklama, 'umarım yanılıyorumdur' Müslüman olmam." ifadelerini kullanan Muhammed Juhel Miah, şunları kaydetti:

"Umarım doğru değildir, bunun gerçekten doğru olmasını istemiyorum ama sanırım bütün sorun, karşılaştığım ilk ABD'li görevliyle ve kadın görevlinin adımın 'Muhammed' olduğunu öğrenmesiyle başladı."

Miah'ın yarım kalan planlı okul gezisine 39 öğrenci ve 5 öğretmenle birlikte çıktığı bildirildi.

Muhammed Juhel Miah'ın yaşadığı Galler'in Bölgesel Başbakanı Carwyn Jones'un konuyla ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan "acil açıklama" istediği kaydedilirken, ABD makamlarından ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına getirdiği seyahat yasağının, çifte vatandaşlığa sahip İngiliz vatandaşlarını etkileme ihtimali ülkede tartışma konusu olmuştu.

Tartışmalar üzerine ABD makamları nezdinde girişimde bulunan Dışişleri Bakanı Johnson, İngiliz pasaportuna sahip herkesin ABD'ye seyahat edebileceğini belirterek, "ABD Büyükelçiliğinden, bu kararnamenin farklı bir ülkede doğan ya da ellerinde başka bir ülkenin pasaportu da olan İngiliz pasaportu sahiplerini etkilemeyeceği konusunda güvence aldık." demişti.

Trump yönetiminin getirdiği yasak uygulaması bir federal mahkeme tarafından durdurulmuş, yönetimin temyiz girişimi de başarısız olmuştu.