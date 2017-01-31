31.01.2017 23:50:09

Müslüman sporculara ABD vizesi verilmedi

Hindistan'da Müslüman sporculara ABD Başkanı Donald Trump'ın politikası nedeniyle vize verilmedi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Hindistan'da Müslüman sporculara ABD Başkanı Donald Trump'ın politikası nedeniyle ABD vizesi verilmediği iddia edildi.

Hindistanlı sporcular Abid Khan ve Tanveer Hüseyin, New York'taki Saranac Lake'de gelecek ay gerçekleştirilecek Kar Raketi Şampiyonası'na katılmak üzere ABD'ye davet edildiklerini ancak kendilerine vize verilmediğini ileri sürdü.

Khan ve Hüseyin, Hindistan'da halkının çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Cammu Keşmir bölgesinden olduklarını belirtti.

Daha önce ABD'de bulunmadığını ancak geçen yıl İtalya'da ülkesini temsil ettiğini aktaran 24 yaşındaki Hüseyin, muhabire, "Tüm belgelerim tamamdı ancak yetkililerden bazıları belgelere baktıktan sonra başka bir kısma geçip bir şeyler konuştular." dedi. Bu konuşmanın ardından kendisine ABD'nin mevcut vize politikası nedeniyle vize alamayacağının söylendiğini anlatan Hüseyin, "Müslüman olduğum için beni ülkelerine almadılar. Bu yasağın belirli milletleri değil de tüm Müslümanları kapsadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Saranac Lake Belediye Başkanı Clyde Rabideau'ya Facebook üzerinden ulaşan Khan, yerel yönetim sponsorluğu, federasyon, belediye destek mektubu ve finansal geçmiş gibi tüm belgelerinin tam olduğunu kaydetti.

Khan, ABD Büyükelçiliğindeki bir kadın memurun tüm belgeleri kontrol ettikten sonra başka bir odaya gittiğini, dönünce de "Üzgünüm, şu anki politikalarımız gereği size vize veremiyoruz" dediğini yazdı.

Rabideau, Khan'a cevabında vize konusunda kendisine yardımcı olma sözü verdi.

ABD Olimpiyat Komitesi Başkanı Larry Probst ve Üst Yöneticisi Scott Blackmun bugün yaptıkları ortak açıklamada, hükümetin kendilerinden ülkeye gelen sporcuların seyahat yasağından etkilenmemesi için gerekli önlemleri alması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı "Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak" başlıklı başkanlık kararnamesi kapsamında, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 90 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği, bu süre içinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirilmişti. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

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