Muslera: 'Rekorlar kırılmak içindir'

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Zoran Simoviç'in rekorunun kolay kırılacak bir rekor olmadığını belirterek, 'Üzgünüm fakat rekorlar kırılmak içindir. Ben de bu rekorları kırma yolunda emin adımlarla yürüyorum' dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Zoran Simoviç'in rekorunun kolay kırılacak bir rekor olmadığını belirterek, "Üzgünüm fakat rekorlar kırılmak içindir. Ben de bu rekorları kırma yolunda emin adımlarla yürüyorum" dedi.Sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisinde ligdeki 188. maçına çıkacak. Muslera, karşılaşmada forma giymesi halinde kulübün eski kalecilerinden Zoran Simoviç'e ait 27 yıllık rekoru egale edecek. Bu maç öncesinde deneyimli kaleci, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu."Bu rekor için heyecanlıyım"188. lig maçına çıkacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Muslera, "3 hafta kadar önce kulüp tarafından bu konu hakkında bilgilendirilmiştim. Önemli bir rekoru kırmaya hazırlandığım için heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Takımın bana duyduğu güven üst seviyedeymiş ki bu kadar maç oynamışım" şeklinde konuştu."Galatasaray benim evim, ailem"Galatasaray'a transfer olduğunda bu kadar başarıları olacağını düşünmediğini belirten deneyimli file bekçisi, "Çünkü bu futbol; her an her şey olabiliyor. Yıllar geçti. Galatasaray formasıyla elde edilen başarılar sonrası bu noktaya geldik. Daha çok oynamak istiyorum. Ki böylece bu rekor bir daha kırılmasın. Galatasaray benim evim, ailem. Her fırsatta bunu söylüyorum. Avrupa kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Galatasaray benim hayatımın önemli bir bölümünü kaplıyor. Ülkeme dönüp futbola başladığım kulüpte tamamlamak istiyorum. Şimdilik planlarım bu yönde" diye konuştu."Üzgünüm fakat rekorlar kırılmak içindir"Zoran Simoviç'in rekorunun kolay kırılacak bir rekor olmadığını vurgulayan Muslera, "Demek ki çok önemli işler yapmış. Onu kutluyorum ve buradan esprili bir mesaj gönderiyorum: Üzgünüm fakat rekorlar kırılmak içindir! Ben de bu rekorları kırma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Buradan kendisine selamlarımı gönderiyorum. Mutlaka bir gün bu rekor da kırılabilir. Ama uzun yıllar sürmesini isterim. Rekoru kendi elimde bulundurmak beni çok mutlu edecektir" ifadelerini kullandı.Beşiktaş maçı hakkında da açıklamalarda bulunan Muslera, "Önemli bir maç bizi bekliyor. Yaşadığımız puan kayıpları var. Puan farkının açılmaması ve yarışın içinde kalmak için kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor" dedi.