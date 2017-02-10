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Muslera Galatasaray kararını verdi
10.02.2017 19:37:49

Muslera Galatasaray kararını verdi

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılılar ile sözleşme uzatılması konusu için, 'Uzatılma teklifi gelirse kabul ederim.' dedi.

Sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Fernando Muslera, Galatasaray'ın Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Sakatlığının 6. haftasında olduğunu belirten Muslera, "Daha iyi hissediyorum. Tedaviler devam ediyor. Bu şekilde oynadığım maçlar da oldu. Kayserispor önemli bir rakip. Son haftalarda aldıkları Fenerbahçe galibiyeti var. Mutlaka zorlu maç bizi bekliyor" şeklinde konuştu.

"ÇOK FEDAKARLIKLAR YAPTIM"

Geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir maçında oynamaması hakkında da konuşan deneyimli kaleci, "Maçtan sonra farklı hikayeler oldu. Biliyorsunuz sakatlığım var. Parmağım kırık şekilde oynadığım maçlar oldu. Eray ve Cenk'in durumunun kötü olduğu dönemlerde fedakarlık yapıp oynadım. İnsanlar çok farkında değil. Önemli bir fedakarlık yaptım. İğne ile oynadım. Maçtan iki gün sonra çok ağrılar oldu. Türkiye Kupası maçlarında Cenk oynayacak diye konuştuk. Sağlık durumu da iyi olduğu için o oynayacaktı. Benim de 1 hafta dinlenmeye ihtiyacım vardı. Oynamayınca iki hafta dinlenecektim. Bu tip bir karar verdik. Başka şekilde yazılan şeyler yanlıştı" diye konuştu.

"TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM"

Sözleşmesinin uzatılması konusu hakkında da açıklamalarda bulunan Muslera, "6 senedir buradayım. Yönetimlerle aram iyi oldu. Bazı konuşmalar oldu. Uzatma teklifi gelirse kabul ederim. Burada evimde gibiyim. Çok mutluyum. Büyük bir teklif gelirse benim ve Galatasaray'ın yararına olursa olabilir. Kaptanlık için ise bir düşüncem yok. Benim amacım Galatasaray'ın tarihine adımı yazdırabilmek. Kulüp tarihine baktığımda ise önemli bir pay sahibi olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KİM OYNARSA OYNASIN İYİYİM"

Galatasaray'da kaleci olmanın bir kaleciden daha fazla olması gerektiğini belirten Muslera, "Bu yüzden siz de oyunun içindesiniz. Top bizdeyken oyunun içinde yer almak. İki sene de farklı stoper oynadı. Semih, Chedjou Hakan. Ahmet geldi, o da milli takım oyuncusu. Türkiye ligini tanıyor. Önümde kim oynarsa oynasın beni iyi hissettiriyor" dedi.

"GALATASARAY'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Sarı-kırmızılıların tarihinde 3 maç oynaması halinde efsane kaleci Simovic'i geçip en fazla forma giyen yabancı oyuncu olacağının hatırlatılması üzerine, "Bu tip rekorlar güzel. Oyuncu için gurur. Taffarel'i geçmiştim. Kendi aramızda şaka olmuştu. Galatasaray'a çok şey borçluyum. Ben de çalışarak Galatasaray'a borcumu ödemek istiyorum. Bu da o fırsatlardan biri. 3 maçı oynayıp rekoru kırmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Uruguaylı file bekçisi, "Uzun bir yolumuz var. Yeteri kadar maç var. Önümüzde Başakşehir ve Beşiktaş var. Başakşehir ile deplasmanda Beşiktaş ile evimizde oynayacağız. Onlara karşı oynayacak olmamız şans. Yapmamız gerek şey, her maçı final havasında oynamak. Rakiplerin de puan kaybını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"VOLKAN HAKKINDA KONUŞMADIM"

Basında çıkan ' Volkan Demirel taraftarlık yapıyor' diye bir şey söylemediğini açıklayan Muslera, sözlerine şöyle devam etti:

"Volkan, Türkiye'de doğmuş biri. Fenerbahçe'de oynayan ve çok iyi bir kaleci. Fenerbahçe taraftarı olması kadar normal bir şey yok. Taraftarlık hissiyatına kapılıp, bazı reaksiyonlar verilebilir. Abartmamak lazım. Konuları saptırmamak lazım. Kendisine saygı duyuyorum. Volkan ile birkaç saat beraberdik. Beşiktaşlı Cenk Tosun da vardı. Muhabbet ettik. Güzel bir sohbet oldu. İyi bir kaleci."

"ÇALIM ATMAKTAN KEYİF ALIYORUM"

Maçlarda yaptığı çalımlar için ise deneyimli kaleci, "Her geçen gün tecrübe kazanıyorum. Bu tip şeyler oyundan keyif almamı sağlıyor. Limitlerimi biliyorum. Dikkatli olmam gerekiyor. O yüzden takımı ateşlemek açısından olumlu etkileyebilir. Her zaman olacak bir şey değil. Zamanı iyi ayarlamanız lazım" diyerek konuşmasını tamamladı.



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