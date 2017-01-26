26.01.2017 20:58:13

MUSKİ, Menteşe'ye İlave Su Takviyeleri Sağlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde aralıksız sürdürdüğü içme suyu hat çalışmalarına Menteşe ilçesinde de hız kesmeden devam ediyor. Menteşe ilçesinin merkez mahallelerine yeni su takviyeleri sağlamak ve ilçede yaşayan vatandaşların su ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılamak isteyen MUSKİ Genel Müdürlüğü, Salihpaşalar Mahallesi mevkiinden Merdivenli Terfi İstasyonuna kadar olan bölgeye içme suyu hattı çekiyor.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde aralıksız sürdürdüğü içme suyu hat çalışmalarına Menteşe ilçesinde de hız kesmeden devam ediyor. Menteşe ilçesinin merkez mahallelerine yeni su takviyeleri sağlamak ve ilçede yaşayan vatandaşların su ihtiyaçlarını kesintisiz olarak karşılamak isteyen MUSKİ Genel Müdürlüğü, Salihpaşalar Mahallesi mevkiinden Merdivenli Terfi İstasyonuna kadar olan bölgeye içme suyu hattı çekiyor.Yaklaşık 1 haftadır olumsuz hava koşullarına rağmen bölgede çalışmalarını sürdüren MUSKİ ekipleri, Salihpaşalar Mahallesi mevkiinden Merdivenli Terfi İstasyonuna kadar olan bölgede içme suyu hat çalışmalarını tamamladıktan sonra Menteşe merkez depolarını besleyen terfi hattına ek su takviyesi sağlamış olacak.Çalışmaları değerlendiren MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, Menteşe ilçesinin merkez mahalleleri için ilave su takviyeleri sağladıklarını ve vatandaşların yaz aylarını sorunsuz geçirmesi için uğraş verdiklerini vurguladı. Ülgen, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün bizlere talimat vererek bir an önce Menteşe ilçesinin merkez mahallelerini rahatlatacak ilave su takviye çalışmalarının başlamasını istedi. Ekip arkadaşlarımız havanın yağmurlu olmasına rağmen hafta başından beri çalışmalarına devam ediyor. Salihpaşalar Mahallesi mevkiinden alınan su ile merkez mahallelerinin su ihtiyaç debisini biraz daha arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni içme suyu hat çalışmalarımız tamamlandıktan sonra Menteşe ilçemizin merkez mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız daha çok rahatlayacaklar. Amacımız vatandaşlarımıza temiz, sağlıklı ve sürekli içme suyu hizmeti sağlamak" dedi.