26.01.2017 16:37:14

MÜSİAD yönetiminden başkan Yazgı'ya ziyaret

Aksaray Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Eyüp Dağdaş ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti.

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Aksaray Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Eyüp Dağdaş ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti.Genel kuruldan yeniden başkanlığa seçilen Eyüp Dağdaş ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri Aksaray Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile görüştü.Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi ve belediyenin her sivil toplum örgütü ile uyum içinde çalışma sergilediğini belirtti. MÜSİAD Aksaray Şubesi olarak yeni dönemde etkin faaliyetlerde yer alacaklarını aktaran MÜSİAD Başkanı Eyüp Dağdaş, yönetimini ağırlayan Başkan Yazgı'ya teşekkür etti.