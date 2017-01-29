29.01.2017 13:58:21

MÜSİAD yardımlarını sürdürüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yardımlarını sürdürüyor. Şube Başkanı İsmail Özşanlı, 90 adet bot ve kabanı, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtması için Diyarbakırlı hayırsever Yılmaz Acu'ya teslim etti.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yardımlarını sürdürüyor. Şube Başkanı İsmail Özşanlı, 90 adet bot ve kabanı, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtması için Diyarbakırlı hayırsever Yılmaz Acu'ya teslim etti.Şube Başkanı Özşanlı, İslamiyet'in kardeşlik ve yardımlaşma dini olduğunu belirterek, "Bundan sonrada bu tür yardımlarımız devam edecektir. MÜSİAD genel merkezi hizmet sektör kurulundan gelen yardımlar 'Havalar soğuk çocuklar üşümesin' sloganıyla ihtiyacı olan öğrencilere ve çocuklara dağıtılıyor. Çocuklarımız için bir nebzede olsun elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Diyarbakır'da yıllardan buyana yapmış olduğu yardımlar ile tanınan Yılmaz Acu bey de muhtaç aileleri yakından tanıyor. 90 adet bot ve 90 adet kabanı kendisine teslim ederek, dağıtılması konusunda destek istedik. Sağolsun yardımları yerinde dağıtıyor" dedi.İhtiyaç sahiplerine hizmetin insanlık hizmeti olduğunu belirten Acu ise, "El birliği ile hiçbir ayırım yapmadan yardıma muhtaç çocuklarımıza MÜSİAD Diyarbakır Şubesi Başkanı İsmail Özşanlı beyin vermiş oldukları kaban ve botları dağıtmaya başladık. Çocuklar üşümesin. Allah hiç kimseyi bu soğukta sahipsiz bırakmasın. Çocukları düşünerek ihtiyaçlarını gidermek beni de mutlu etmiştir. İsmail Özşanlı ve MÜSİAD Genel Merkezi Hizmet Sektör Kuruluna teşekkür ediyorum" diye konuştu.