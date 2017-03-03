03.03.2017 14:01:41

MÜSİAD Van Şubesi 'İstihdam seferberliğine varız' dedi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şube Başkanı Abdullah Aras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizliği bitirmek için yapmış olduğu seferberliğe destek vererek, 'Bu seferberlikte biz de varız' dedi.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Şube Başkanı Abdullah Aras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizliği bitirmek için yapmış olduğu seferberliğe destek vererek, "Bu seferberlikte biz de varız" dedi.MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işsizliği çökertmek için yapmış olduğu seferberliğe, MÜSİAD ailesi olarak destek verdiklerini belirtti. MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak'ın seferberlikte 250 bin istihdam yapacaklarını anımsatan Başkan Aras, "MÜSİAD Van Şubesi olarak bizde elimizi taşın altına koyuyor ve bu seferberlikte biz de varız diyoruz. MÜSİAD Van Şubesi olarak üyelerimizle yapmış olduğumuz ilk görüşmede minimum 100 kişiyi istihdam edeceğimizi kamuoyuna deklere ediyoruz. Ayrıca üyelerimizin çoğunluğunun inşaat sektörüyle iştigal eden firmalar olması hesabıyla inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte istihdam sayımızı daha da arttıracağımızı düşünüyorum" dedi.İşsizliğin önüne geçilmesi için istihdamın artırılmasının şart olduğunu vurgulayan Aras, iş adamları olarak kendilerinin de böyle zamanlarda ayrı bir sorumluluk taşıdıklarını ifade etti. Daha güçlü bir Türkiye için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan Aras, "Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği çağrısı, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Çünkü istihdam, sosyal ve ekonomik olarak iki boyutuyla da önemli bir konudur. Sosyal boyuta baktığımızda işsiz vatandaşımızın çalışması, ailesine ve çevresine katkı sağlaması, çocuklarının eğitimini karşılayabilmesi, terör ve benzeri oluşumlardan uzak kalabilmesi gibi önemli pozitiflikler barındırır. Diğer taraftan da istihdam artışı demek, ekonomik olarak çarkların daha fazla dönmesi, daha fazla üretim, daha fazla katma değer ve kalkınma hızının artması demektir. Ne olursa olsun üretmeye ve büyümeye devam diyoruz. Daha yapacak çok işimiz var. Güçlü bir Türkiye için biz de varız" ifadelerini kullandı.