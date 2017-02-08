08.02.2017 14:11:23

MÜSİAD üyesi 70 işadamı kan bağışladı

Bolu'da, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile Kızılay işbirliği düzenlenen kan bağışı kampanyası 70 iş adamı kan bağışında bulundu.

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Bolu'da, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ile Kızılay işbirliği düzenlenen kan bağışı kampanyası 70 iş adamı kan bağışında bulundu.Bolu'da D-100 karayolu üzerinde bulunan MÜSİAD binası önünde işadamları öncülüğünde 'Kan Bağışı Kampanyası' başlatıldı. Bolu Kızılay Şubesi işbirliği ile başlatılan projede 70 işadamı kan bağışında bulundu. Kan bağışının önemi konusunda tüm üyeleri bilinçlendirdik ve Bolu halkını da bu projeye dahil etmek istediklerini belirten MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, "Ülkemizde maalesef kan bağışı yapan birey sayısı çok az. Kana ne zaman ihtiyaç olacağı belli olmuyor. Bir trafik kazasında, doğum esnasında veya kronik hastalıklarından dolayı insanların kana ihtiyaçları olabiliyor. Kan bağışlayan insanın sağlıklı bir birey olma ve kan değerleri açısından, kemik iliği yağlanmasının engellenmesi ve kanın tekrardan vücuttaki hücreleri yenilemesi açısından sağlıklı olabileceğini bütün üyelerimize belirttik. Bugün 70-80 civarında bağışçımız olacak. Kızılay'a bu işbirliği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.