09.02.2017 11:26:41

MÜSİAD'tan Aydın protokolüne ziyaret

MÜSİAD Aydın Şubesinin yeni yönetimi, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak ve Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

MÜSİAD Aydın Şubesinin yeni yönetimi, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak ve Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan'a nezaket ziyaretinde bulundu.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Aydın Şube Başkanı Murat Aksüt başkanlığındaki Başkan Yardımcıları Bilal Yıldız ve Nilgün Böcekli, Yönetim Kurulu Üyeleri, İbrahim Demirci, Halil Canatan, Metin Yavuz ve Şeref Binboğa'dan oluşan heyet Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak başta olmak üzere Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan ve İl Emniyet Müdürü Dr.Rahmi Baştuğ'a tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundular. İlk olarak Vali Koçak'ı ziyaret eden işadamları, valilik toplantı salonunda MÜSİAD Aydın Şubesinin tanıtımını yaparak faaliyetleri hakkında bilgi aktardılar.MÜSİAD Aydın Şube Başkanı Murat Aksüt, yaptığı konuşmada ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi aşmak için işadamları olarak yeni projeler üretmeye ve büyümeye devam edeceklerini ifade ederek, "Milletimiz iş dünyası temsilcilerinden daha fazla yatırım daha fazla üretim daha fazla istikrar istiyor. İş dünyası temsilcileri olarak ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde milletimizin bizden istediklerini yerine getirebilmek için çaba göstereceğiz. Üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Hangi koşulda olursa olsun hiçbir programımızı hiçbir yatırımımızı iptal etmeyeceğiz. MÜSİAD olarak söylemlerimizi söyle olarak bırakmayarak hep eyleme geçirdik. Başta ilimizin kalkınması, ülkemizin gelişmesi için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya hazırız" dedi.Yapay krizi hep birlikte aşacağızZiyaretlerinden dolayı MÜSİAD'ın yeni yönetimine teşekkür eden ve yeni yönetimden çok şeyler beklediğini ifade eden Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, "Ülkemizin kalkınma hızının artması ve yapay kriz ortamından çıkması için özellikle bu dönemde yeni projeler, yeni yatırımlar gerekiyor. İşadamlarımızdan beklentilerimiz büyük. Yapılması gereken çok iş var. Türkiye'nin yapay kriz ortamından çıkabilmesi için işadamlarımız başta olmak üzere toplumun her kesiminden destek bekliyoruz" dedi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında Vali Koçak, MÜSİAD Aydın Şube ofisinin neden Nazilli'de olduğunu da merak ettiğini söyledi. Aksüt, Türkiye genelinde bu tür ender örnekleri bulunan derneklerinin dernek binası ile ilgili üye işadamlarınca hiç bir zaman sorun yapılmadığını söyledi. Ziyaretlerinden dolayı işadamlarına teşekkür eden Vali Koçak'a MÜSİAD yönetimi tarafından özel bir porselen tabak hediye edildi.Başsavcıdan teşekkürVali Koçak'ı ziyaretlerinin ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan ve İl Emniyet Müdürü Dr.Rahmi Baştuğ'a tanışma ve nezaket ziyaretinde bulunan işadamları, porselen tabaklardan oluşan hediyelerini sunduktan sonra yine derneklerinin tanıtımını yaparak faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. Aydın MÜSİAD yöneticilerini Aydın Adliyesi'ndeki makamında ağırlayan Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan Ekonomiye olan katkılarından ve ziyaretlerinden dolayı işadamlarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Güç, kuvvet ve başarı dileklerinde bulunan Başsavcı Arslan, en kısa zamanda kendilerini ziyaret etme sözü verdi.