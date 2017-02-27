SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
MÜSİAD'ta referandum ele alındı
27.02.2017 14:18:08

MÜSİAD'ta referandum ele alındı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından mutat olarak düzenlenen toplantıların bin 214'üncüsü bu hafta TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli konuk oldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından mutat olarak düzenlenen toplantıların bin 214'üncüsü bu hafta TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli konuk oldu.

MÜSİAD Konya Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta "Referandum Süreci" değerlendirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 16 Nisan'da sandık başına gidecek olan halkımızın ülkesi için en doğru kararı vereceğini söyledi. Türkiye'nin gelişmesine engel olan unsurların bu şekilde aşılacağını vurgulayan Başkan Okka, cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemize istikrar getireceğini ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekilleri Muhammed Uğur Kaleli ve Ziya Altunyaldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa geçildi. Konferansta ilk sözü alan Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli, "Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün iyi anlamak için dünü iyi anlamak gerekiyor. AK Partiyi iktidardan indirmek isteyenler birçok kez operasyon düzenlediler. Operasyonlarda başarılı olamayınca son çare olarak 15 Temmuzda alçakça bir darbe girişiminde bulundular. Bir grup Fetullahçı Terör Örgütü grubu hem devlete hem de millete saldırdı. Ama halkın gücü karşısında da duramadılar. Bugüne kadar ki tüm operasyonlarda amaçlanan ise Recep Tayyip Erdoğan'ı tutuklamak ve idam etmekti. Hep hesap yaptılar ama Allah'ın da bir hesabı olduğunu unuttular. Allah doğru olanın yanındadır ve yardımcısıdır. Ülkemizde yaşanan bütün olumsuzlukları geride bırakarak ve tekrarı olmaması için 16 Nisan'daki referandumda artık karar milletin olacak. Millet ne derse başımızın üstünde yeri vardır. Bu referandum yeni bir anayasa yapmanın da temellini atacaktır. Bu sistemle bürokratik engelleri de aşarak daha çabuk daha hızlı kararlar alabileceğiz. Bunun için bölgesinde büyük ve güçlü bir Türkiye için halkımızın 16 Nisan'daki referanduma destek vereceğine inanıyorum" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise "Ortaya koyduğumuz cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi birilerinin dediği gibi sadece adının cumhurbaşkanlığı sistemi olmasıyla daha az demokratik olmuyor. Bu betimleme ve niteleme yanlış, yersiz ve gerçeklikten tamamen uzaktır. Mevcut parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmekle asla ve asla daha az bir demokratik sisteme geçmiyoruz. Sistemin içeriğini iyi okuyup anlamak gerekiyor. Peki, neden Türkiye'de böyle bir sisteme ihtiyaç duyuldu. 1950 ve 1960 döneminde yeter artık söz milletin diyen bir hareket 1960 ihtilaliyle yönetimden alınarak 61 anayasası yapıldı. Sonrasında yaşanan süreç ve mevcut sistem Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına engel olmaya başladı. Halk iradesinin yönetime tam anlamıyla yansıyacağı cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde vesayet yok olacaktır. İstikrar ve başarı gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hedeflerine daha hızlı ulaşmasını isteyenler en doğru kararı verecektir. Vatandaşlarımızın bu değişikliğe takdiri ve teveccühünden şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, AK Parti Konya Milletvekilleri Muhammed Uğur Kaleli ve Ziya Altunyaldız'a hediye takdim etti.
    YORUM YAZ
'Ak Parti Kandil'e girecek ama PKK olmayacak'
“Evet dünyasında açıkça gözlenen bir kaygı var'
'Erbakan dikkate alınsaydı, bugün böyle olmazdı'
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
Beyaz Kasklar, Oscar aldı
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İşte en az yakan arabalar
Rusya: Cenevre'de PYD de olmalı
Kalemin ucundan Erbakan…
Barzani-Erdoğan görüşmesinde detaylar
Hürriyet yazarından Erdoğan'ın idam çıkışına: Neden pakete koymadınız?
Dünyanın en güçlü ordularının kullandığı tüfekler
Mehriban Aliyeva: Cumhurbaşkanlığını düşünmüyorum
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: O şımarık çocuğa anlatsınlar!
Ahlak ve maneviyat: Erbakan
Sigarayı bırakınca vücutta neler oluyor?
Erbakan: Bizim davamız İslam
2017'nin en iyi sualtı fotoğrafları seçildi
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Fransa'da 'Filistin'i tanı' çağrısı
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
ABD'den Rusya'ya kınama
Çankaya'da sürpriz zirve!
Çankaya'da sürpriz zirve!
Başbakan Binali Yıldırım sürpriz bir şekilde Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile görüştü.
27.02.2017 13:49:34
Yıldırım ile IKBY Başkanı Barzani görüşmesi başladı
Yıldırım ile IKBY Başkanı Barzani görüşmesi başladı
Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüşmesi başladı.
27.02.2017 13:31:09
Altay tankı sözleşmesi iptal oldu, Tümosan hisseleri çakıldı
Altay tankı sözleşmesi iptal oldu, Tümosan hisseleri çakıldı
Altay tankı projesinin güç grubunun geliştirilmesi için imzalanan sözleşmenin iptal edildiği bildirildi.
27.02.2017 12:46:34
Mardin'de sokağa çıkma yasağı
Mardin'de sokağa çıkma yasağı
Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
27.02.2017 12:39:57
Inter-Roma karşılaşması hangi kanalda?
Inter-Roma karşılaşması hangi kanalda?
FC Internazionale Milano ve AS Roma, Serie A'nın 26. haftasında karşı karşıya geliyor.
27.02.2017 12:08:36
Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi arttı
Şubatta ekonomik güven endeksi geçen aya göre yüzde 6,8 artarak, 91,5'e yükseldi.
27.02.2017 10:36:03
İlk kez bir Müslüman Oscar kazandı
İlk kez bir Müslüman Oscar kazandı
Mahershala Ali, 2017 Oscar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu oldu.
27.02.2017 10:24:53
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
ABD'nin PYD'yi seçmemesi için yeni hamle...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'
FETÖ'cülerden komik 'bir dolar' savunmaları
FETÖ'cülerden komik 'bir dolar' savunmaları
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
Yunan Bakan Türk askerlerine 'ölüm' imasında bulundu
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
Milli Savunma Bakanı'ndan Hürriyet'e sert cevap!
ABD'den Rusya'ya kınama
ABD'den Rusya'ya kınama
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
'Karargah rahatsız' soruşturuluyor!
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
İslam’a göre evet mi, hayır mı?
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Akabe'deki gizli zirvenin gizli gündemi: Türkiye...
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Kurtulmuş'tan kritik 'Hz. Ali' açıklaması
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erbakan: Bizim davamız İslam
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Erdoğan talimat verdi: 7 bin kişi alınacak
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Esed'e ağır darbe: 22 rejim askeri öldürüldü
Gazze'de intihar oranları artıyor
Gazze'de intihar oranları artıyor
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
Hürriyet'in Karargah rahatsız manşetine Başbakan'dan ilk tepki
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?
Hürriyet'ten açıklama: 'Karargah rahatsız' dedik, ama bir sorun neden dedik?

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları