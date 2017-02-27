27.02.2017 14:18:08

MÜSİAD'ta referandum ele alındı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından mutat olarak düzenlenen toplantıların bin 214'üncüsü bu hafta TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli konuk oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından mutat olarak düzenlenen toplantıların bin 214'üncüsü bu hafta TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve AK Parti Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli konuk oldu.MÜSİAD Konya Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta "Referandum Süreci" değerlendirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, 16 Nisan'da sandık başına gidecek olan halkımızın ülkesi için en doğru kararı vereceğini söyledi. Türkiye'nin gelişmesine engel olan unsurların bu şekilde aşılacağını vurgulayan Başkan Okka, cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkemize istikrar getireceğini ifade etti.AK Parti Konya Milletvekilleri Muhammed Uğur Kaleli ve Ziya Altunyaldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa geçildi. Konferansta ilk sözü alan Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli, "Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün iyi anlamak için dünü iyi anlamak gerekiyor. AK Partiyi iktidardan indirmek isteyenler birçok kez operasyon düzenlediler. Operasyonlarda başarılı olamayınca son çare olarak 15 Temmuzda alçakça bir darbe girişiminde bulundular. Bir grup Fetullahçı Terör Örgütü grubu hem devlete hem de millete saldırdı. Ama halkın gücü karşısında da duramadılar. Bugüne kadar ki tüm operasyonlarda amaçlanan ise Recep Tayyip Erdoğan'ı tutuklamak ve idam etmekti. Hep hesap yaptılar ama Allah'ın da bir hesabı olduğunu unuttular. Allah doğru olanın yanındadır ve yardımcısıdır. Ülkemizde yaşanan bütün olumsuzlukları geride bırakarak ve tekrarı olmaması için 16 Nisan'daki referandumda artık karar milletin olacak. Millet ne derse başımızın üstünde yeri vardır. Bu referandum yeni bir anayasa yapmanın da temellini atacaktır. Bu sistemle bürokratik engelleri de aşarak daha çabuk daha hızlı kararlar alabileceğiz. Bunun için bölgesinde büyük ve güçlü bir Türkiye için halkımızın 16 Nisan'daki referanduma destek vereceğine inanıyorum" dedi.AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise "Ortaya koyduğumuz cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi birilerinin dediği gibi sadece adının cumhurbaşkanlığı sistemi olmasıyla daha az demokratik olmuyor. Bu betimleme ve niteleme yanlış, yersiz ve gerçeklikten tamamen uzaktır. Mevcut parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçmekle asla ve asla daha az bir demokratik sisteme geçmiyoruz. Sistemin içeriğini iyi okuyup anlamak gerekiyor. Peki, neden Türkiye'de böyle bir sisteme ihtiyaç duyuldu. 1950 ve 1960 döneminde yeter artık söz milletin diyen bir hareket 1960 ihtilaliyle yönetimden alınarak 61 anayasası yapıldı. Sonrasında yaşanan süreç ve mevcut sistem Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına engel olmaya başladı. Halk iradesinin yönetime tam anlamıyla yansıyacağı cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde vesayet yok olacaktır. İstikrar ve başarı gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hedeflerine daha hızlı ulaşmasını isteyenler en doğru kararı verecektir. Vatandaşlarımızın bu değişikliğe takdiri ve teveccühünden şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.Konferansın sonunda MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, AK Parti Konya Milletvekilleri Muhammed Uğur Kaleli ve Ziya Altunyaldız'a hediye takdim etti.