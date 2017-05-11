11.05.2017 13:23:06

MÜSİAD İzmir'den İstanbul çıkarması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir lojistik sektörü heyeti, Türkiye'nin ihracatı artırmak, iş dünyasının işbirliğini güçlendirmek amacıyla İstanbul'daki sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir lojistik sektörü heyeti, Türkiye'nin ihracatı artırmak, iş dünyasının işbirliğini güçlendirmek amacıyla İstanbul'daki sektör temsilcileri ile bir araya geldi.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), yürütülen organizasyon kapsamında İzmir ve İstanbul'daki lojistik sektörü temsilcileri bir araya geldi. Daha önce sektörün temsilcilerini İzmir'de ağırlayan İzmirli MÜSİAD üyeleri, bu kez İstanbul'a çıkartma yaptı. MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve Günaydın Group ve MÜSİAD İzmir Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Şenol Günaydın ve beraberindeki heyet, İstanbul'daki programında ilk olarak Irak'ta MÜSİAD Temsilciliğini 6 yıl yürüten Taha Lojistik ve MÜSİAD İstanbul Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Emin Taha ile görüştü.Ziyaretlerinin birden fazla amacı olduğunu belirten MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, "İhracatın artmasını ve ülkemize döviz girmesine destek olan üyelerimiz ile aynı sektördeki İstanbul'daki sektör temsilcileri ile bir araya geldik. İstanbul'da yaptığımız toplantılarda yeni pazarlara ulaşmak, o pazarlarda başarılı olup, ürün satıp ihracatı artırmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmalarla hem İzmir hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Programımızda gururumuz Türk Hava Yolları Kargo Bölümü'nü de inceleyip gezdik. Lojistik sektöründe yurt dışında öncülük etmiş, ihracat şampiyonluğu olan Taha Lojistik'in yetkilileri ile görüştük" diye konuştu.İzmir ve İstanbul firmaları işbirliği içinde hareket edecekLojistik firmalarının hepsinin ayrı uzmanlık dalları olduğunu kaydeden Ülkü, şöyle devam etti:"Bu sektördeki firmanın uzman olduğu bir alan var. Kimisinin Orta Asya'da kimisinin ise Afrika'da uzmanlığı var. Bu buluşmalar sayesinde İzmir ve İstanbul firmaları, işbirliği içerisinde hareket edecektir. Birlikte iş yapılmasıyla bir sinerji oluşacağını düşünüyorum."Taha Lojistik, KGM Ağır Makine, İstanbul Gümrükler Baş Müdürlüğü, THY Kargo, Turuncu Gümrükleme, Best Ulus Nakliyat, Teknik Gümrükleme firmalarını ziyaret MÜSİAD İzmir heyeti, ülke ekonomisi adına önemli işbirliklerine imza attı.