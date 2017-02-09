09.02.2017 18:39:26

Müsiad'ın yeni yönetiminden Vali Tuna'ya ziyaret

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 18 Ocak'ta yapılan genel kurulla göreve gelen MÜSİAD Şanlıurfa şubesinin yeni yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

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Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, 18 Ocak'ta yapılan genel kurulla göreve gelen MÜSİAD Şanlıurfa şubesinin yeni yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Barut ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Tuna, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Barut, yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında Vali Tuna'ya bilgi vererek, görüşlerini ifade etti.