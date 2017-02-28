28.02.2017 18:23:29

MÜSİAD'dan Başkan Dişli'ye ziyaret

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi makamında ziyaret etti.

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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi makamında ziyaret etti.17. Olağan Genel Kurulunu tamamlayan MÜSİAD, geleneksel protokol ziyaretleri kapsamında Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. 6. Dönem MÜSİAD Sakarya şube başkanı olarak göreve başlayan Yaşar Coşkun yapılan çalışmalar konusunda Başkan Dişli'ye bilgi verdi. Sakarya'da 130'dan fazla iş adamı ve yatırımcıyla birebir ilgilendiklerini ifade eden Coşkun, 16 Nisan'da gerçekleşecek olan referandum sürecine de değinerek, 'İş Dünyası Neden Evet Diyor?' konulu bir konferans düzenleyeceklerini belirtti.Gerçekleştirilen ziyaretten memnun kaldığını belirten Başkan Dişli ise, Türkiye'nin içerisinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte en büyük sorumluluğun iş adamlarına düştüğünü ifade ederek, "MÜSİAD herkesin gönlünde taht kuran bir yapılanma ve dolayısıyla böyle bir yapılanmadan toplumun beklentileri de oldukça yüksek" diye konuştu.