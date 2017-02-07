07.02.2017 15:20:12

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, Antep'e Gazilik unvanının verilmesinin yıl dönümünü kutladı

Gaziantep MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Antep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 96. yıl dönümünü kutladı.

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Gaziantep MÜSİAD Şube Başkanı Mehmet Çelenk, Antep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 96. yıl dönümünü kutladı.Mehmet Çelenk, tarihte 'Gazi" unvanı alan ilk ve tek ilin Gaziantep olduğunu belirterek, unvanın verilişinin yıl dönümünü kutladı. Türk milletinin kahramanlık ve fedakarlığının en büyük destanlarından birini Gaziantep'in yazdığını belirten Çelenk, "Gaziantep, tarihte 'Gazi' unvanını alan ilk ve tek ildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık örneği olarak alabilir' sözüyle Gaziantep'i bütün Türk ulusuna örnek göstermiştir. 96 yıldır aynı heyecanla, gururla kutladığımız, herkese nasip olmayan 'Gazi' unvanının şehrimize verilişini tekrar kutluyor, canlarını bu topraklara feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.