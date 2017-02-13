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MÜSİAD Aydın Yönetimi basınla bir araya geldi
13.02.2017 09:28:49

MÜSİAD Aydın Yönetimi basınla bir araya geldi

MÜSİAD Aydın Şubesi, Aydın'da görev yapan basın mensupları ile buluştu. MÜSİAD Genel Merkezi'nin referandumda 'evet' diyeceğini ifade eden MÜSİAD Aydın Şube Başkanı Murat Aksüt, '11 bin üyesi ile MÜSİAD referandumda 'evet' diyecek. Sadece bir seçimle, bir referandumla, Türkiye ne kurulmuştur ne yıkılmıştır. Bunu da bu kadar fazla abartıp çok kötü bir durum varmış gibi insanlara lanse etmemek lazım' dedi.

MÜSİAD Aydın Şubesi, Aydın'da görev yapan basın mensupları ile buluştu. MÜSİAD Genel Merkezi'nin referandumda 'evet' diyeceğini ifade eden MÜSİAD Aydın Şube Başkanı Murat Aksüt, "11 bin üyesi ile MÜSİAD referandumda 'evet' diyecek. Sadece bir seçimle, bir referandumla, Türkiye ne kurulmuştur ne yıkılmıştır. Bunu da bu kadar fazla abartıp çok kötü bir durum varmış gibi insanlara lanse etmemek lazım" dedi.

MÜSİAD Aydın Şube Başkanı Murat Aksüt ve Başkan Yardımcıları Bilal Yıldız ve Nilgün Böcekli'nin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın'da görev yapan basın mensupları ile buluşarak gündemi değerlendirdi. Bir anlamda yeni yönetimin tanıtımının da yapıldığı toplantıda MÜSİAD Genel Merkezi'nin referandumdaki duruşunu belirten Aksüt, "Genel merkezimizin stratejileri doğrultusunda biz de burada üzerimize düşen görevleri yapacağız. Bireysel olarak fabrikalarımızda ülkemizin kalkınması için gereken çalışmaları yapıyorsak, dernek olarak tüzel kimliğimizle de üzerimize düşenleri yapacağız. Ülkenin geleceği, ekonominin kalkınması, sanayicinin, işadamlarının nasıl problemleri var, bu problemler nasıl çözülür? Veyahut hiçbir problemi yok ama işini büyütmesi için öğrenmesi gereken şeyler var. Biz, olması gereken bir şeyi yapmak için çalışmalara devam edeceğiz. İlimizdeki sanayicinin, işadamlarının sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapacağız. Asıl hedef, ticaret hacmini arttırmak, ihracatı büyütmek, dışarıdan gelecek olan döviz miktarını arttırmak, bunlarla ilgili çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Aydın'da 61 üyeleri olduğunu ve ülke genelinde 11 bin üyeleri bulunduğunu kaydeden Başkan Aksüt, "Üyelerimizin kimler olacağı çok önemli. Bizim derneğimizin bir felsefesi var. Üyelerimizin illa buraya gelip 'bir fayda sağlayacağım' düşüncesi olmamalı. Örneğin 'ben herhangi bir konuda uzmanım, diğer üyelere nasıl katkı sağlayabilirim' diye düşünmeli. Kendi bildiğimizi başkasına öğretiyoruz, başkaları da bildiklerini bize öğretiyor. Bu şekilde bir sistemle beraber büyümeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

MÜSİAD'ın da üstüne düşen görevler var

Ülkenin genel gidişatını da değerlendiren MÜSİAD Başkanı Murat Aksüt, "Ülkelerin dış politikaları var. Bizim de var. Bunların daha iyi olması için derneklere düşen görevler var. Kamu yararına olan MÜSİAD'ın da üstüne düşen görevler var. Savaş yapmak, illaki topla, tüfekle, tabancayla olmuyor. Sanayici işadamları derneği olarak MÜSİAD olarak biz üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getiriyoruz. Ticaretimizi geliştiriyoruz, ihracatımızı yapıyoruz. Ülkemize ekonomik olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Seçimle, referandumla, ülkemiz etkilenmeyecektir"

Referandum ile ilgili açıklamada yapan Aksüt, "Evet-hayır konusuna gelince; 'evet' ya da 'hayır' bu seçim bittikten sonra Türkiye ölecek mi, bitecek mi diye konuşmamak gerekiyor. Her şey eskisi gibi devam edecek. Kötü hiçbir şey olmayacak, ticaretin gidişatıyla ilgili çok büyük bir değişiklik olmayacak kötü anlamda. Ama muhakkak geleceğe dönük zamanlarda MÜSİAD üzerine düşen görevleri fazlasıyla yapacaktır. Sadece bir seçimle bir referandumla Türkiye ne kurulmuştur ne yıkılmıştır. Bunu da bu kadar fazla abartıp çok kötü bir durum varmış gibi insanlara lanse etmemek lazım. Derneğimiz de bu pozisyonda kendi üstüne düşeni fazlasıyla yapmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"MÜSİAD referandumda 'evet' diyor"

Varlık fonu konusunda da düşüncelerini dile getiren Aksüt, "Varlık fonu konusunda devletin politikaları var. Halkın sandıkta yetki verdiği insanlar bunun böyle yapılması gerektiğini düşünerek altyapı çalışmalarını hazırlamışlar ve gereğini yapmışlardır. Sonuçlarının pozitif olduğunu görmeyi umuyoruz. İnşallah hayırlı olacak. Daha önce açıklamasını yaptığımız gibi MÜSİAD referandumda 'evet' diyor ve üzerine düşeni yapacaktır. Önceliğimiz, ülkemizin ekonomisini kalkındırmak için elimizden geleni yapmaktır" dedi.
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