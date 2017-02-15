15.02.2017 14:47:09

Muş Valisi Yavuz: Kürtlerin hakları dediler, eğitimlerini, sağlıklarını, yatırımlarını engellediler

Muş Valisi Seddar Yavuz, 'Kürtlerin hakları dediler, Kürtlerin evlerini başlarına yıktılar. Kürt, Kürt diye diye Kürtleri mahvettiler, perişan ettiler. Eğitimlerini, sağlıklarını, yatırımlarını engellediler' dedi.

AA'nın haberine göre Vali Yavuz beraberinde Garnizon Komutanı Albay İsmail Şahin ve kamu kurum müdürleri ile Eralan, Arpayazı, Ortakent, Karakuyu Eğirmenç, Özdilek köyleri ile Kızılağaç beldesini ziyaret etti.

Eralan köyü ziyareti esnasında öğretmenlerle bir araya gelen Yavuz, daha sonra köylülerle görüşerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, ülkede insanların yüzünü güldürmeyen ve gözyaşı döktürene destek olunmayacağını söyledi.

Hendek ve çukur kazanlara müsaade etmeyeceklerini belirten Vali Yavuz, "Çukur, hendek kazanlara insanları katledenlere, halkların kardeşliği deyip her gün insanları katledenlere, canlı bomba olup insanları havaya uçuranlara bu memleket ne zamana kadar prim tanıyacak?" diye konuştu.

Vali Yavuz ve beraberindekiler daha sonra Kızılağaç beldesine geçti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Yavuz, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında Muşlu Murat Yılmaz'ın şehit olduğunu anımsatarak "Kürtlerin hakları dediler, Kürtlerin evlerini başlarına yıktılar. Kürt, Kürt diye diye Kürtleri mahvettiler, perişan ettiler. Eğitimlerini, sağlıklarını, yatırımlarını engellediler. Burada yol yapıyoruz, araçları ateşe verdiler." değerlendirmesini yaptı.

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