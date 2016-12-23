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Muş'ta Yatırım Destek ve Tanıtım Çalıştayı
23.12.2016 15:41:31

Muş'ta Yatırım Destek ve Tanıtım Çalıştayı

Muş'ta 'Yatırım Destek ve Tanıtım Çalıştayı' düzenlendi.

Muş'ta "Yatırım Destek ve Tanıtım Çalıştayı" düzenlendi.

Muş Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda; kentin geleceği, yatırım, yatırımcı güveni ve il gelişme stratejisi gibi konular ele alındı. Düzenlenen çalıştaya Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile ilgililer katıldı. Burada konuşan Vali Seddar Yavuz, 23 ili kapsayan ve birçok kez de farklı teşvik yöntemleriyle de denenmiş yeni bir döneme girileceğini söyledi. 23 ili kapsayan cazibe merkezleri yatırım destek programını Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığını hatırlatan Vali Yavuz, "Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar komplike, her alanı düşünen ve neredeyse dışarıda hiçbir unsuru bırakmayan kapsamlı bir teşvik paketi, programı elimize ulaştı. Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı, ona ilişkin Kalkınma Bakamlığımız çalışmaya devam ediyor. Biz de hem bu cazibe merkezleri programına altyapı oluşturması bakımından hem de il yatırım destek ve tanıtım stratejisi belirlemek üzere bugün ki toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Acaba Muş'un yatırım destek tanıtım stratejisi ne olmalıdır? Hedeflerimiz ne olmalıdır? Konularını ele alacağız" dedi.

İl yatırım destek ve tanıtım stratejisinin tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sahiplenileceğini kaydeden Vali Yavuz, "Etkin bir şekilde uygulanması ve her faaliyet için bir sorumlu kuruluş belirlenerek faaliyetlerle ilgili hangi derlemelerin kaydedildiği konusunda belli aralıklarla toplantılar yapılarak değerlendirme yapılması planlanmaktadır. Hazırladığımız il yatırım ve destek tanıtım stratejisi belgesi daha sonra hükümetimizin takdirlerine de ayrıca sunulacaktır. Böylesine somut elle tutulur, gözle görülür, hamasetten uzak yapacağımız bir belirleyici strateji belgesi elbette ilimizin, bölge illeri arasında bir adım öne çıkarabileceğini açıkçası değerlendiriyorum. Bu çalıştaya katılan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu konuyla ilgili öneri, görüş, düşünceleri ve somut teklifleri beklediklerini kaydeden Vali Yavuz, "Ancak sizlerden beklentilerimiz olmazları göstermek değil, olurları göstermek. Bizim hedefimiz başarmak, mazeretimiz yok, başaracağız. Dolayısıyla temel stratejimiz başarmak üzerine kurulu olmalı, buna odaklanmalıyız. Başarmamamız için hiçbir sebep yok. O nedenle yıllar sonra bu cümleyle beni hatırlamanızı istiyorum. Tarihi bir fırsat kapımızın önünde duruyor, eğer bu tarihi fırsatı kaçırırsak; yine on, yirmi yıl sonra 'işte 77'nciydik, 81'nciydik' tartışmasını yapmaya devam edersiniz. O yüzden bu tarihi cazibe merkezleri fırsatını kaçırmadan, bu fırsatı mutlak suretle kendi lehimize çevirmeliyiz. Bu bilinç ve şuurun hepinizde olduğuna ben gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan bilgilendirmenin ardından DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Fuat Özkan bir sunum yaptı.
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