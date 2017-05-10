10.05.2017 16:00:09

Muş'ta terör operasyonu

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan bir kişi yakalanırken, sosyal paylaşım sitesi üzerinden örgüt propagandası yapan 2 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan bir kişi yakalanırken, sosyal paylaşım sitesi üzerinden örgüt propagandası yapan 2 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde ikamet eden bir kişi ve Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyünde ikamet eden bir kişi olmak üzere 2 şahsın sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden 'PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası' yaptığı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Şahıslar hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca, 9 Mayıs 2017 tarihinde Malazgirt ilçesi Mollabaki köyü mevkiinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde esnasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan bir kişi yakalanmıştır. Yakalanan şahsın adli işlemi devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.