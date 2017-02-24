24.02.2017 16:34:37

Muş'ta terör operasyonu: 6 tutuklama

Muş'ta terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Muş'ta terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 6'sı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen 38 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Terör örgütü üyeliğinden ve sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılayıp terör örgütü propagandası yapmaktan 38 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların adreslerinde yapılan aramalar neticesinde el telsizi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Yakalanan 38 şahıstan aralarında Demokratik Bölgeler Partisi Muş Merkez İlçe Başkanı Ş.Ş.'nin de bulunduğu 6 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. 19 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 13 şahıs savcılıkça serbest kalmıştır" denildi.