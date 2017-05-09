09.05.2017 18:53:20

Muş'ta terör operasyonu: 5 tutuklama

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kadından 5'i tutuklandı.

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Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kadından 5'i tutuklandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından PKK/KCK terör örgütünün kadın yapılanması olan TJA (Tevgere Jinen Azad-Özgür Kadın Hareketi) yapılanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtilerek, "Operasyonda gözaltına alınan DBP İl Genel Meclisi Başkan Vekili, HDP Muş Merkez İlçe Eş Başkanı, HDP Varto İlçe Eş Başkanı ve 2 TJA üyesi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. DBP Varto İlçe Eş Başkanı ise adli kontrol şartı ile serbest kalmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.