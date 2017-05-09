SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Muş'ta su depoları yenileniyor
09.05.2017 18:55:41

Muş'ta su depoları yenileniyor

Muş'ta altyapı projesi kapsamında kentin çeşitli yerlerinde bulunan su depolarının yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Muş'ta altyapı projesi kapsamında kentin çeşitli yerlerinde bulunan su depolarının yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 2 bin litre kapasiteli su deposunun yerine 3 bin litre kapasiteli yeni bir deponun yapılması için gerekli çalışmalar başladı. Belediye Başkanı Feyat Asya, daha önce fizibilite çalışmalarının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Asya, birim amirlerinden proje hakkında bilgi aldı. İlkbaharın gelişi ve havaların ısınması ile çalışmalara başlayan Muş Belediyesi, mevsim şartlarından dolayı zamanla yarışarak planlanan projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Vatandaşların yıllarca mağdur olduğu içme suyu sıkıntısı, altyapı projesi ile başlatılacak olan çalışmalarla son bulacak. Mevcut şebeke hatlarının yenilenmesinin yanı sıra yeni yapılacak su depolarının da hizmete girmesi ile Muş'un su konusundaki en büyük sorunu giderilmiş olacak. Altyapı projesi kapsamında il genelindeki içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin tamamı yenilenecek. Muratpaşa Mahallesi ve Kültür Mahallesi'nde bulunan mevcut su depoları yıkılarak yerine modern depolar yapılacak. Ayrıca Karşıyaka Mahallesi'nde 7 bin 500 litre kapasiteli yeni bir deponun yapılması ile şehrin su sorunu ortadan kalkmış olacak.

Muratpaşa Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Feyat Asya, yapılacak olan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığımız projemizi aşama aşama başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün altyapı projemiz kapsamında bulunan su depolarının yenilenme işini başlatmış bulunmaktayız. Mevcut su depolarının yerine yeni depoların yapılması için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Ekiplerimiz depolara giden bağlantı şebekelerini ana hatlara bağlıyor. Bu çalışmaların ardından mevcut su depolarının yıkımı yapılacak ve yerine daha uzun yıllar ihtiyaca cevap verecek şekilde yeni depolar yapılacak. Bu süre içerisinde oluşacak sorunları asgariye indirmek için depolar arasında su akışı sağlanacak" dedi.

Sıkıntılı bir sürece gireceklerini ve elbirliği ile bunun üstesinden geleceklerini ifade eden Başkan Asya, "Başlattığımız bu çalışmalar sırasında ister istemez bazı sıkıntılarla karşılaşacağız. Depoların ve şebekelerin yenilenmesi sırasında zaman zaman kesintiler, aksaklıklar meydana gelecek. Bizler, yaşanacak sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri alacağız. Tabi bu süre içerisinde vatandaşlarımızdan büyük bir destek bekliyoruz. Sorun ve sıkıntılara birlikte göğüs gereceğiz. Allah'ın izniyle bu birlikteliğimizle bütün engelleri aşarız" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, çalışmaların yapıldığı bölgede karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların yoğun sevgisi ile karşılaşan Başkan Asya, kendilerine hediyeler vererek sevindirdi.
    YORUM YAZ
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Trabzon Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü akşam saatlerinde Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.
09.05.2017 19:02:07
Rize'de 40 evin çatısı uçtu
Rize'de 40 evin çatısı uçtu
Rize'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 475 ev zarar gördü.
09.05.2017 18:23:59
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
09.05.2017 17:39:09
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'te 6,8 büyüklüğünde deprem
Güney Pasifik'in kuzeyindeki Vanuatu'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
09.05.2017 17:30:03
Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı düşünüyor
Güney Kore'nin yeni cumhurbaşkanı, Kuzey Kore ile yakınlaşmayı düşünüyor
Güney Kore'de cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi bitti.
09.05.2017 17:05:08
HDP'li Akdoğan'ın vekilliği düşürüldü
HDP'li Akdoğan'ın vekilliği düşürüldü
HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği düşürüldü.
09.05.2017 16:35:33
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
Abdullah Gül taziyeleri kabul ediyor
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziyeye Sırrı Sakık ve Ahmet Türk de geldi.
09.05.2017 15:09:55
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Başbakan Yıldırım'dan İsrail'e: Bu nöbet bitmez
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Erdoğan'ın Kudüs sözlerine İsrail'den cevap
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Tijen Karaş: Bana bunu yapmayın
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'parti içi tartışma' açıklaması
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Topu Saray'a atıp kendinizi temize çıkarmaya çalışırken...
Görese'de 2 yılda 14 PKK'lı öldürüldü
Görese'de 2 yılda 14 PKK'lı öldürüldü
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
Whatsapp iddiası sosyal medyayı salladı!
Bahçeli'den idam açıklaması: Gecikmeyelim
Bahçeli'den idam açıklaması: Gecikmeyelim
Baykal'dan Özkök'e: Bari bu defa limon sıkmayın...
Baykal'dan Özkök'e: Bari bu defa limon sıkmayın...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları