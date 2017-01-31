31.01.2017 19:57:22

Muş'ta sosyal medyada terör propagandalarına gözaltı

Muş'ta sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

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Muş'ta sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce yapılan çalışmalarda, Bulanık ilçesi Mollakent köyünde ikamet eden 1 kişi ile Korkut ilçesi Çınarardı ve Güneyik köyünde ikamet eden 2 kişinin sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övdüğü ve örgüt propagandası yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. Bahse konu şahısların yakalanıp gözaltına alındığı ve adli işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.Bulanık ilçesi Mollakent köyünde ikamet eden 1 kişinin de 2015 yılında terör örgütüne katılarak ardından Mollakent köyüne tekrar geldiğinin tespit edilmesi üzerine şahsın ikametinde yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, konu ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.Ayrıca, 8 ayrı ağır cezalık suçtan aranan 1 şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı belirtilerek, gözaltına alınan şahsın 31 Ocak 2017 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından yapılan diğer çalışmalarda ise, Malazgirt ilçesi Aynalıhoca ve Okçuhan köylerinde ikamet eden 2 kişinin, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övdüğü ve örgüt propagandası yaptıklarının tespit edildiği, şahısların yakalanarak gözaltına alındığı ve adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.Açıklamada ayrıca, "Varto ilçesi Kaynarca köyünde ikamet eden 1 kişinin PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Şahıs Varto ilçesi Kaynarca köyündeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir. İl genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.