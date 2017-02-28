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Muş'ta öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon konferansı
28.02.2017 13:12:14

Muş'ta öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon konferansı

Muş'ta Yükseköğretime Geçiş (YGS) sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon konferansı verildi.

Muş'ta Yükseköğretime Geçiş (YGS) sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav kaygısı ve motivasyon konferansı verildi.

Muş Öğretmenevi Toplantı Salonunda Kişisel Gelişim Uzmanı Sıdkı Aslanhan tarafından verilen sınav kaygısı ve motivasyon konferansına İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, şube müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açılış konuşmasını yapmak için kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, 28 Şubat'ın yaşandığı büyük günün arifesinde Muş ilinde anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Toplantının Muş'a ve öğrencilere hayırlar getirmesi temennisinde bulunan İlci, "Saygı değer öğretmen arkadaşlarım, biz geleceği inşa etmek üzere emek veren, çaba veren eğitim yöneticileriyiz. Bu anlamda bize emanet edilen yarınlarımız, geleceğimiz, geleceğimizin teminatı olan gençleri yetiştirmek ve onları hayata hazırlamak ve bir ufuk kazandırmak üzere bugün bir motivasyon semineri, bir gelecek kurgulama semineri düzenlenmiş bulunuyoruz. Bizim temel amacımız gençlerimizi nitelikli bireyler olarak yetiştirip, geleceğe hazırlamaktır. Ufku olan, hedefi olan, vizyonu olan gençleri dünyaya yön veren liderler olarak yetişmesini sağlamak bizim temel arzumuzdur. Bu anlamda Muş ilimizde bu veya buna benzer konferanslar düzenlemek üzere harekete geçmiş bulunuyoruz" dedi.

"Bugün Muş ilimiz için bir milattır"

Bugünün Muş için bir milat olduğunun altınız çizen İlci, "Çünkü hedefi ve gayesi olmayan bir gençliğin bataklıklara ve çamura sürüklendiğini hepimiz görüyoruz. Gençliğimizin gözümüzün önünde kayıp gitmemesi için, onları yarınlara hazırlanması için biz üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Yeter ki kendi değerini, kıymetini bilen ve kendi varlığından haberdar olan bireyler olarak gençlerimizi hayata hazırlayalım. Ben inanıyorum ki, bu gençlik kendi geleceğini hazırlama ve kendi geleceğine sahip çıkma noktasında şuurlu, bilgili, ufku geniş bir toplum olarak hayata hazırlanacaktır. Ama bugün bunun tohumlarını ekmek zorundayız. Bugün bunun inşasını gerçekleştirmek üzere temel atmak zorundayız. Bu ve buna benzer toplantıların hayırlara vesile olmasını diler, katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ederim" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından kürsüye gelen Kişisel Gelişim Uzmanı Sıdkı Aslanhan, öğrencilere sınav kaygısının üstesinden gelmeleri için söyleşide bulundu.
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