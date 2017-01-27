27.01.2017 13:08:13

Muş'ta kar yağışı

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 360 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 360 köy yolu ulaşıma kapandı.Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tip ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 369 köyden 360'ının ulaşıma kapandığını ifade eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarına başladığını kaydetti.Karayolları 113. Şube Şefi Veysel Taşkın ise, ekiplerin yol açma ve kar küreme çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Şu anda Varto-Erzurum ile Muş-Bulanık yolunun Kazana rampasında ufak tefek aksaklıklar yaşanıyor. Yollarımız ulaşıma açık, ama tipi nedeniyle görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştüğü için ekiplerimiz çalışmalarını güçlükle sürdürüyor" dedi.Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri de, Cumhuriyet ve İstasyon caddelerinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öncelikli olarak ana arterlerde ulaşımı sağladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Feyat Asya, "Dün akşamdan itibaren yol açma ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstasyon ve Cumhuriyet caddelerimizde şu anda küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca diğer caddelerimizde de karla mücadele çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.