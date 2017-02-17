17.02.2017 16:15:43

Muş'ta 'Kar Festivali' hazırlığı

Muş Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen kar festivalinin Pazar günü yapılacağı belirtildi.

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Muş Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen kar festivalinin Pazar günü yapılacağı belirtildi.Belediye Başkanı Feyat Asya'nın girişimleri sonucu oluşturulan Kent Konsey Gençlik Meclisi, kentin tanıtımına yönelik faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Muş'un sorunlarının ve eksikliklerinin giderilmesi için çalışma grupları ile sürekli çözüm önerileri üreten gençlik meclisi, geçen yıl düzenleyerek bir ilke imza attıkları kar festivalinin bu yıl ikincisi düzenleniyor. Muş Kayak Merkezi'nde yapılacak olan festivalin Muş'un kış turizmine katkı sağlaması hedefleniyor. Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Ortak akıl birlikte yönetim anlayışı ile oluşturduğumuz kent konseyimiz meyvelerini vermeye devam ediyor. İlimizin sorunlarının çözümü noktasında destekçimiz olan Muş Kent Konseyimiz ve Gençlik Meclisimiz, aynı şekilde ilimizin tanıtımı için de faaliyetlerini sürdürüyor. Geçen yıl ilkini yaptığımız kar festivalinin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Bu festivallerin kış turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu konuda gönüllü olarak emek veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Belediye olarak asli görevlerimizin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki eksikliklerimizi gidermek için çaba sarf ediyoruz. Düzenlenecek festival için gerekli hazırlıklar yapıldı. Kurum olarak bize düşen görevleri yerine getirdik. Halkımızın festivale katılması için gerekli olanaklar sağlandı. Tüm halkımızı pazar günü çeşitli etkinliklerle düzenleyeceğimiz 2. Muş Kar Festivaline bekliyoruz" dedi.Başkan Asya, 19 Şubat 2017 Pazar günü Muş Kayak Merkezinde saat 09.30'da başlayacak olan ve gün boyu yarışma, eğlence ve ikramların yapılacağı festivalle katılımcılara unutulmaz bir gün yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.