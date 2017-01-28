29.01.2017 00:02:19

Muş'ta kar altında huzur uygulaması

Muş Emniyet Müdürlüğü huzur uygulaması yaptı. Soğuk hava ve kar yağışının altında umuma açık 3 ayrı güzergahta yapılan uygulamada, genel arama, GBT kontrolü ve kimlik kontrolü yapıldı.

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Muş Emniyet Müdürlüğü huzur uygulaması yaptı. Soğuk hava ve kar yağışının altında umuma açık 3 ayrı güzergahta yapılan uygulamada, genel arama, GBT kontrolü ve kimlik kontrolü yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda ülke genelinde yapılan huzur uygulaması kapsamında kent merkezinde huzur uygulaması yaptı. 3 ayrı güzergah ve umuma açık yerlerde yapılan uygulamada, şahıs ve araçların sorgusu yapıldı.