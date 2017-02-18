18.02.2017 17:42:23

Muş'ta işyeri açılışları

Muş Valisi Seddar Yavuz, giyim ve restoran açılışlarına katıldı.

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Muş Valisi Seddar Yavuz, giyim ve restoran açılışlarına katıldı.İlk olarak İstasyon Caddesi üzerinde yapılan ve dünya mutfağını Muş'ta taşıyan Efendy Dünya Cuisine'nin açılışına katılan Vali Seddar Yavuz, işyerinin Muş'a renk katacağını söyledi. İşyerinin, kentteki hizmet sektöründe önemli bir açığı kapatacağını ifade eden Vali Yavuz, "Bu işyerini daha önce gezdim ve çok da beğendim. Hem dekorasyonu hem getirdikleri profesyonel aşçıları ve çalışanları ile ilimize değer katacağını düşünüyorum. Kardeşimize bol kazançlar diliyorum. İlimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Özelikle işlimizde görev yapan kamu görevlileri, şu anda artan iş ve istihdamla ilgili şehrimize gelen insanlar için hem de Muşlular için güzel nezih bir mekan oldu. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.İşyeriyle ilgili katılımcıları bilgilendiren işletme sahibi Hatem Akpolat ise, işletmenin 3 milyon TL'ye mal olduğunu söyledi. İşletmede 32 personelin çalışacağını ifade eden Hatem Akpolat, ayrıca birçok ülkede görev yapan 2 şef aşçının da çalışacağını sözlerine ekledi.Vali Yavuz, buradaki açılışının ardından bir giyim mağazasının açılışına katıldı. Açılışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, "Herkes Muş'un parlak geleceğini görüyor. Dolaysıyla eğer bir şehrin geleceğine inanç olursa yatırım olur, hizmet olur. Muş her geçen gün biraz daha güzelleşiyor, önümüzdeki günlerde daha da güzelleşeceğini göreceksiniz. O yüzden yatırımcıları tebrik ediyorum. İnşallah sadece Muşlulara değil çevre illerde hizmet edecek bir kapasiteye ulaşacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yatırımcı kardeşlerimize bol kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.Açılışlara, Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.