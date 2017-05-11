11.05.2017 15:09:31

Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 4 eski askeri personel tutuklandı

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen, İl ve İlçe Jandarma komutanlıklarında görevli 4 eski askeri personelin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, zanlıların çıkarıldıkları adli makamlarca "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.