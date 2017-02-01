01.02.2017 19:44:42

Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu

Muş'ta 15 Temmuz darbe gecesi polislere 'Askerlere direnmeyin, meslektaşlarınızı saf dışı bırakın' talimatı veren 35 polis gözaltına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Muş'ta 15 Temmuz darbe gecesi polislere "Askerlere direnmeyin, meslektaşlarınızı saf dışı bırakın" talimatı veren 35 polis gözaltına alındı.Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Ocak 2017 tarihinde Muş merkezli 17 ilde eş zamanlı ve planlı olarak Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "15 Temmuz darbe teşebbüsü akşamı polislere Bylock programı üzerinden 'Askere direnmeyin, meslektaşlarınızı saf dışı bırakın' talimatı verdikleri tespit edilen ve Muş ilinde görev yapan emniyet mensuplarından sorumlu 4 sözde mahrem imam ile birlikte, mahrem imamlarla Bylock-Eagle programları üzerinden görüştükleri tespit edilen ve hepsi KHK ile ihraç edilen 3 emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, 1 başkomiser, 11 komiser, 14 polis memuru olmak üzere toplam 35 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.