24.12.2016 19:16:34

Muş'ta FETÖ operasyonu

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Konuyla ilgili Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PYD Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı, İl Jandarma Komutanlığında görevli 2 askeri personel, Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde görevli 2 personel ile Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis olmak üzere toplam 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Malazgirt Cumhuriyet Savcısı çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, diğer şahıslarla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi.