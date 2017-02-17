17.02.2017 11:52:41

Muş'ta dağ kayağı eğitim kampı başladı

Muş'ta, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından organize edilen ve 15-19 Şubat tarihlerinde arasında 4 günlük eğitim alacak olan dağcılar eğitimlere başladı.

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Muş'ta, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından organize edilen ve 15-19 Şubat tarihlerinde arasında 4 günlük eğitim alacak olan dağcılar eğitimlere başladı.Muş Kayak Merkezinde günlük eğitimlere başlayan dağcılar, dağ kayağıyla tırmanış tekniği, çığ bilgisi, ilk yardım, kurtarma ve doğayı tanıma eğitimleri görecek. Günde yaklaşık 10 saatlik eğitim görecek olan dağcılar, eğitimlerin ardından doğal afet olaylarına müdahale edebilecek seviyeye getirilmeye hazırlanıyor. Eğitimlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Dağ Kayağı Teknik Direktörü Yıldırım Beyazıt Öztürk, dağ kayağı eğitimi için farklı illerden sporcularla birlikte geldiklerini söyledi. Eğitmen ve sporcularla birlikte buradaki eğitimi tamamlayacaklarını kaydeden Öztürk, "Bu eğitim birkaç aşamadan ibaret olacak. Bundan sonraki dönemlerde de yine Muş'a gelmeyi düşünüyoruz. Muş'ta çok güzel bir ilgi gördük. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat Beye, Muş Alparslan Üniversitesi SKS Başkanı Müntaz Aras'a ve Mehmet Çağlayan hocamıza çok teşekkür ediyoruz, bize verdikleri destekten dolayı. Burada çalışan tüm personele minnettarız. Bu eğitim 4 gün sürecek. İki gündür bu eğitime başlamış bulunmaktayız. Eğitimin konuları şöyle; temel eğitim olduğu için ilk önce dağ kayağının tanıtımı, malzemelerin kullanımı, daha sonra dağ kayağıyla tırmanış tekniği, çığ bilgisi, ilk yardım, kurtarma ve doğayı tanıma eğitimleri olacak. Burada eğitim alan arkadaşlarımızın hepsi Türkiye Dağcılık Federasyonunun kamplarında eğitim almış deneyimli, sporcu ve eğitmen arkadaşlarımız. Bunlar aynı zamanda herhangi bir doğal afet durumunda özellikle çığ ve doğada mahsur kalan insanlara yardım etme konularında deneyimli olacaklar" dedi.Kampa Van ilinden katılan Nejdet Bozkurt isimli sporcu ise, yaklaşık 14 yıldır dağcılıkla uğraştığını belirterek, "İlerleyen süreçlerde karda yürümek biraz daha eziyet olduğu için dağ kayaklarıyla eğitim alıp zirvelere daha kısa sürede kolay bir şekilde ulaşmak için eğitim almaya başladık. Umarım güzel bir eğitim olur. Muş bu konuda çok iyiymiş. Çok kaliteli bir kar yapısı var. Testlerde çok iyiymiş. Burada bizi çok iyi bir şekilde ağırlıyorlar" diye konuştu.