11.05.2017 09:00:54

Muş'ta 21 bölgede sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 21 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Muş Valiliğinden, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 21 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kullanıldıkları sığınak, barınak ve depoları tahrip etmek, şüphelilerin ikametgahlarında savcılık ile koordineli arama faaliyetleri yapmak üzere 'Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız-2017 Operasyonu" düzenleneceği bildirildi.

Terör örgütü ve müzahir kesimlerin operasyon esnasında ve sonrasında uluslararası ortamda kendilerini haklı çıkarmaya yönelik sivillerin zarar görmesini sağlamayı amaçladıklarının kamuoyunun malumu olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Söz konusu eylemlerin yapılması halinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 11 Mayıs 2017 günü saat 03.30'dan itibaren Muş merkez ilçesi Alaniçi köyü, Kayalısu köyü, Yılmaz, Örtülü, Büyükler, Dalakulig, Licik, Breş, Malaali, Geliyahacike, Yıldızlı ve Buğdaylı mahalleleri ile Bilhiddin Yaylası, Reylim Yaylası, Yamaç köyü, Pekut Yaylası, Kazmadağ, Nasırkan Komları, Keranahisk Komları, Zeydo Komları ve Kopezer Tepe bölgelerindeki operasyonun sona ermesine kadar bahse konu yerlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.'

Açıklamada, belirtilen bölgelere ulaşımı sağlayan Muş-Kulp karayolu üzerindeki Kurtuluş Mahallesi çıkışı, Eralanı köyü, Gürgür Mahallesi çıkışı ve Ulukaya köyü güney çıkışında yol kontrol noktası oluşturularak karayolunun çift taraflı trafiğe kapatılacağı kaydedildi.