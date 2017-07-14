14.07.2017 14:14:33

Muş merkezli FETÖ operasyonu: 55 gözaltı

Muş merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Sosyal Destek Programı (SODES) projelerinde usulsüz işlem yaptıkları ve örgüte finans sağladıkları gerekçesiyle 55 kişi gözaltına alındı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, SODES projelerinde örgüte finans desteği sağladıkları ve evrakta sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle Muş merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Yapılan operasyonlarda aralarında 'il mahrem imamları'nın da yer aldığı 55 kişi gözaltına alındı. Şahısların polisteki işlemleri devam ediyor.