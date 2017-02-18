18.02.2017 22:37:11

Muş merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Muş merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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Muş merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 12'si tutuklandı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması ve mahrem imamlarına yönelik Muş merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edildi. Aralarında mahrem imamların da yer aldığı 37 kişinin gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, "Örgütün emniyet yapılanması içinde faaliyet gösteren ve ByLock programını kullandıkları tespit edilen 14 polis memuru, emniyet teşkilatından sorumlu 10 mahrem imam örgütün kadın yapılanmasını yürüten 13 sözde mahrem abla olmak üzere, toplam 37 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınarak, adli mercilere çıkarılan şahıslardan 12'si tutuklanmış, aralarında etkin pişmanlıktan yararlananların bulunduğu 18 kişi adli kontrol şartıyla, 7 kişi ise savcılıkça serbest bırakılmıştır" denildi.Açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.