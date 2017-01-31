31.01.2017 18:31:03

Muş Belediyesi ve DSİ arasında içme suyu protokolü imzalandı

Muş Belediyesi tarafından kentin içme suyu sorununu gidermek ve kalıcı bir çözüm üretmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kente cazibeli su getirilmesi için yapılacak ihalenin protokolü imzalandı

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Muş Belediyesi tarafından kentin içme suyu sorununu gidermek ve kalıcı bir çözüm üretmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından kente cazibeli su getirilmesi için yapılacak ihalenin protokolü imzalandıMuş'ta içme suyu projesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanması ve uygulanması için protokol imzalandı. Belediye Başkanı Feyat Asya, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen ve Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ile birlikte kente içme suyu kazandırılmak için hazırlanan protokole imza attılar. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü temsilen Muş Şube Müdürü Mehmet Yılmaz'ın hazır bulunduğu toplantıda, başkanlar protokole imza atarak, yapılacak çalışmanın Muş'a hayırlı olması temennisinde bulundular. İçme suyunun kullanımı hususunda düzenlenen protokol, Muş Belediyesinin yanı sıra Hasköy, Korkut, Karaağaçlı, Konukbekler, Serinova, Sungu, Yaygın, Yeşilova ve Düzkışla belediye başkanları tarafından da imzalanarak çalışmalara start verilecek.İl genelinde ciddi su sorunu yaşandığını her platformda dile getiren ve bu konu ile ilgili çeşitli görüşmeler yapan Başkan Feyat Asya, Alparslan-2 Barajından temin edilecek su ile Muş genelinde su sorununun tamamen ortadan kalkacağını ifade etti. Önemli bir hizmeti daha Muşlularla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Feyat Asya, Muş halkına hizmetine en iyisine sunmaya devam edeceklerini belirtti.Protokolde hazır bulunan Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen ve Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık da, söz konusu projenin Muş için hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundular.