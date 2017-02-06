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Muş Belediyesi 2017'e dolu dolu giriyor
06.02.2017 14:58:43

Muş Belediyesi 2017'e dolu dolu giriyor

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Muş Altyapı Projesi ihalesinin onaylandığı ve ilk kazmanın nisan ayında vurulacağı bildirildi.

İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Muş Altyapı Projesi ihalesinin onaylandığı ve ilk kazmanın nisan ayında vurulacağı bildirildi.

2017 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, 29 Eylül 2016 günü yapılan altyapı ihalesinin onaylandığını söyledi. Yüklenici firmanın sözleşme imzalamak üzere davetinin yapıldığını ifade eden Başkan Feyat Asya, sözleşme imzalanmasıyla birlikte hemen yer teslimi yapacaklarını belirtti. Sezona yoğun bir şekilde gireceklerini dile getiren Başkan Asya, altyapıyla birlikte üstyapı hizmetlerinin hayata geçeceğini kaydetti. Başkan Asya, "İnşallah sezonla birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Bunun yanında üstyapı hizmetlerini de eş zamanlı yapmak için şu anda ana bulvarımızın proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje ve ihaleyi de kış mevsiminde bitirip, altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı bir bütün olarak yapmayı hedefliyoruz. Ana arterlerimizi süratle bitirip, asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı yapmayı planlıyoruz" dedi.

Geçen yıl başlatılan bazı projelerin bu yıl tamamlanacağını ifade eden Asya, "Karni Deresi Rekreasyon Projesinin bu yıl tamamlayıp hizmete sunmayı planlıyoruz. 2 tane bilgi evini bitireceğiz. Yine şehirlerarası otobüs terminalinin yapımı devam ediyor ve yılsonuna kadar bitireceğiz. Bu yıl 2 tane büyük projemizi hayata geçireceğiz. İl Özel İdaresi hizmet binasının yanında 55 bin metrekare üzerine botanik park yapımıyla ilgili proje çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra atıl durumda Atatürk Hatıra Ormanını mesire alanı haline getireceğiz. Bu 2 projemizin de ihalesini bu yıl yapacağız" ifadelerini kullandı.

2017 yılının hizmet yılı olacağını dile getiren Asya, hizmetler esnasında bazı sıkıntıların doğabileceğini belirterek vatandaşlardan bu konuda sabırlı olmalarını istedi. Başkan Asya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapıyla birlikte üstyapı işlerini de hızlandırıp süratle bitirmeyi hedefliyoruz. Özellikle bu çalışmalarımızda basın mensuplarından büyük bir destek bekliyoruz. Çünkü, altyapı işi görünmeyen bir hizmettir. Yerin altına milli servetimizi gömüyoruz. Ancak altyapı olmadan da üst yapıyla ilgili ne yaparsanız yapın, pansuman olur. Dolayısıyla biz bu hizmete kilitlendik. Sıkıntı tabii ki olacak, vatandaşlarımızın tepkisi elbette olacaktır. Ama altyapı çalışmaları dünyanın her yerinde böyle olur. Her nimetin bir külfeti olduğu gibi, bunun da külfeti olacaktır. Biz en az sıkıntı vererek çalışmalarımızı yapmayı hedefliyoruz. Doğalgaz yapım esnasında kentin her tarafı kazıldı. Vatandaşa rahatsızlık vermemek adına yama yaparak geçici çözüm sunduk. Bunu da köklü bir şekilde çözeceğiz. Vatandaşlarımız, altyapı olmadan hiçbir hizmetin kalıcılığının olmayacağı anlayışıyla bakmalarını istiyoruz. Bu projeyle gelecek yüz yılımızı rahatlatacaktır ve hepimiz bunu böyle algılayarak yaşanabilecek sorunlara hep birlikte göğüs germeliyiz."

Kentin bütün yollarını modern bir görünüme kavuşturacaklarını belirten Asya, ihale edilen kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu yapım işi ile tüm altyapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Muş'a yapılacak hizmetlerin büyük bir kısmının altyapı projesine bağlı olduğunu belirten Asya, bu sorunu ortadan kaldırmak istediklerini kaydetti. Kentin altyapı sorununu gidermenin öncelikli olduğunu ve bu konuda uzun bir süredir çalışma yaptıklarını söyleyen Başkan Asya, yaklaşık 2,5 yıldır hazırlıklarını sürdürdükleri altyapı projesinin, belediyenin en büyük projesi olduğunu sözlerine ekledi.

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