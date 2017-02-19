19.02.2017 16:49:44

Muş 2. Kar Festivali

Muş 2. Kar Festivali büyük bir coşkuyla düzenlendi.

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Muş 2. Kar Festivali büyük bir coşkuyla düzenlendi.Muş Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 2. Muş Kar Festivali, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Muş Kayak Merkezinde gerçekleştirilen festivale Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bitlis'in Tatvan İlçe Belediye Başkanı Fettah Aksoy, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yamaç paraşütü gösterisi, voleybol, kayak yarışması, canlı müzik ve çeşitli stantların kurulması ile başlayan 2. Muş Kar Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Uzun bir süredir sıkıntısı ve cefasını çektiğimiz karın bugün bir festival havasında, güzel bir etkinlikle sefasını sürmek bizleriz ziyadesi ile sevindirmiştir. Karın sevincini bize yaşatan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Halkımız sabahın erken saatlerinden beri kayak merkezini doldurdular. Dolayısıyla ikincisini gerçekleştirdiğimiz ve oldukça iyi bir rağbet gören festivalimizi geleneksel hale getireceğiz" dedi.Muş'un tanıtımı için ne gerekiyorsa yaptıklarını dile getiren Başkan Asya, "Muş Belediyesi olarak alt ve üstyapı çalışmalarımızın yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerdeki eksikliklerimizi gidermek ve ilimizi en iyi şekilde tanıtmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul TUYAP'ta düzenlenen EMITT Fuarına valiliğimiz, üniversitemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte katılarak ilimizin tanıtımını yaptık. Herkes tarafından rağbet gören standımızın birinci olması bizleri çok mutlu etmiştir. Bugün bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Aynı şekilde farklı tanıtım günlerinde de bu organizasyonları yaparak ilimizin görülmeye değer bir il olduğunu herkese gösteriyoruz. Kendi yerelimizde düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle saklı kalan değerlerimizi gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Ülke genelinde içinde bulunduğumuz bu hassas dönemde ilimizin hep böyle güzel organizasyonlarla anılmasını amaçlıyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de huzurun, barışın ve güzelliğin egemen olduğu bir il olduğumuzu gösterdik. 35 aylık görev süremizin içinde yaptığımız başarılı hizmetlerin yanı sıra bu tür etkinliklerimiz de devam edecek. Kar festivalimizde emeği geçen herkese teşekkür eder, bizleri yalnız bırakmayan halkımıza sonsuz şükranlarımı sunarım. Dileğim ve temennim bugün buradaki huzurun, barışın, kardeşliğin ve güzelliğin hep daim olmasıdır. İnşallah bu birliktelikle 16 Nisan tarihinde yapılacak referandumda da desteğimizi vererek gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.Yapılan konuşmaların ardından kar festivaline katılan vatandaşlar, canlı müzik eşliğinde saatlerce halay çekti. Çeşitli oyunların oynandığı festivalde Muş Belediyesi tarafından katılımcılara yemek ikramı yapıldı. Daha sonra Belediye Başkanı Feyat Asya, oyunlarda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.